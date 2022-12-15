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Коммерсантъ FM
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Reuters: страны ЕС не смогли согласовать девятый пакет санкций против России

Страны Евросоюза не достигли соглашения по девятому пакету санкций на заседании вчера, 14 декабря. Польша и страны Балтии возражают против некоторых послаблений в пакете, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов.

Представители Польши и прибалтийских стран считают, что послабления для удобрений РФ могут стать лазейкой для обхода санкций российскими бизнесменами. При этом другие страны хотят, чтобы Всемирная продовольственная программа присоединилась к выдаче разрешений на поставки удобрений нуждающимся странам.

Новый черновик проекта санкций подготовят к сегодняшнему вечеру, 15 декабря.

Как сообщалось ранее, в девятый пакет санкций должны войти ограничения на инвестиции в горнодобывающую промышленность и заморозка счетов еще нескольких российских банков. 12 декабря глава евродипломатии Жозеп Боррель говорил, что надеется на согласование нового пакета до конца недели.

О девятом пакете санкций ЕС — в материале «Ъ FM» «Евросоюз пакует разногласия».

Олеся Павленко

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