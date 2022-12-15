Суд услышал адвоката

Как стало известно “Ъ”, освобождена из-под стражи бывший адвокат Ольга Лукманова. В свое время она участвовала во многих громких процессах, но около двух лет назад была осуждена за мошенничество по отношению к своему клиенту. Сама она считала свое уголовное преследование местью спецслужб за отказ сотрудничать. Сначала 5-летнее наказание было условным, но позже суды, снизив срок на два с лишним года, сделали его реальным. С тех пор многодетная мать Лукманова пыталась добиться пересмотра приговора или отсрочки наказания до достижения детьми совершеннолетия. Наконец, получить отсрочку ей удалось в Ивановском областном суде. Сама госпожа Лукманова себя виновной по-прежнему не считает и намерена отстаивать свое честное имя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Лукманова убедила суд в необходимости предоставить ей отсрочку от исполнения приговора

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС Ольга Лукманова убедила суд в необходимости предоставить ей отсрочку от исполнения приговора

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

В минувшую среду в Люблинском суде Москвы планировалось рассмотреть сразу два дела с участием Ольги Лукмановой. Первое заседание было посвящено ее ходатайству об условно-досрочном освобождении: право на УДО она получила с учетом времени, отбытого в СИЗО, пересчитанного по формуле «день в изоляторе — полтора дня в колонии общего режима». «Слушание перенесли на другую дату, так как Ольга Лукманова хотела добиться именно отсрочки исполнения приговора — нормы, которую у нас суды практически не применяют»,— сообщил “Ъ” адвокат госпожи Лукмановой Юрий Авдеев. После этого состоялось другое заседание: Ивановский облсуд рассмотрел апелляционную жалобу на решение Кинешемского горсуда, полгода назад отказавшего осужденной Лукмановой в предоставлении отсрочки исполнения наказания до достижения 14-летнего возраста пятилетним сыном — младшим из ее пятерых детей (ст. 82 УК РФ).

Процесс проходил в онлайн-режиме по видео-конференц-связи, поскольку последние месяцы Ольга Лукманова находилась не в колонии, а в столичном СИЗО-6 «Печатники». По словам господина Авдеева и его подзащитной, у них была надежда на положительное решение, так как судья «подходила очень ответственно к рассмотрению данного дела», изучая и анализируя два тома представленных адвокатом документов. А прокуратура, как и ранее, настаивала на необходимости отбытия осужденной в колонии всего срока, утверждая, что она не встала на путь исправления, не признала вину, не имеет поощрений и т. д. Между тем администрации учреждений ФСИН, где находилась Ольга Лукманова и чей отзыв имеет для суда важное значение, своих представителей на заседание не прислали. Зато свои обращения в поддержку прислали из женского СИЗО «Печатники» заключенные, которые находились вместе с экс-адвокатом, в основном бывшие сотрудницы государственных и правоохранительных органов.

«Как оказалось, региональные суды, в данному случае Ивановский областной, гораздо более внимательно относятся к подобным ходатайствам и к соблюдению действующего законодательства РФ, нежели столичные суды»,— заявила “Ъ” Ольга Лукманова после того, как суд постановил предоставить ей отсрочку от исполнения приговора.

Фактически она составляет девять лет, что поглощает как срок наказания, так и время, необходимое для погашения судимости и аннулирования ее последствий.

Судебное решение подлежало немедленному исполнению, однако сразу суду не удалось связаться из-за позднего времени с СИЗО, пояснил Юрий Авдеев, из-за чего освобождение перенеслось на четверг. Родные ждали Ольгу Лукманову с утра, но из-за бюрократических задержек она вышла из СИЗО только около десяти часов вечера. «Для меня главное было оказаться дома, в кругу семьи, обнять детей, большое спасибо всем, кто меня поддерживал все это время,— сказала “Ъ” Ольга Лукманова.— Отдельно хочу поблагодарить за оказанную помощь и поддержку омбудсменов из Москвы и Иваново Татьяну Потяеву и Светлану Шмелеву, зампреда думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного и, конечно, Алексея Мельникова из столичного ОНК, которого поздравляю с вхождением в СПЧ при президенте». Она подчеркнула, что по-прежнему не считает себя виновной и намерена бороться за свое честное имя, а также как можно скорее вернуться в профессию. Статус ее был прекращен в связи с осуждением, однако его можно получить вновь, сдав экзамены. Как сообщал “Ъ”, многие представители адвокатского сообщества встали на защиту госпожи Лукмановой, а около полусотни известных юристов представляли ее интересы в суде.

«Попасть самой на место моих подзащитных — это трудный, больной и обидный опыт, но и он дал возможность увидеть "тот мир" изнутри, а как переживала данный жизненный этап моя семья, будет напечатано в книге моей старшей дочери Дарьи, с публикациями в ней фотографий и документов и моих личных наработок, которые, как оказалось, некоторыми судами принимались впервые»,— сообщила госпожа Лукманова.

Напомним, что Ольга Лукманова как адвокат участвовала во многих резонансных делах, в частности, экс-начальника службы собственной безопасности СКР Александра Ламонова, бывшего вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина и др. А в 2017 году ее саму задержали оперативники ФСБ и СКР, обвинив в обмане собственного клиента — столичного участкового, обвиненного в ряде преступлений. Расследование в отношении адвоката велось несколько лет. Госпожа Лукманова настаивала, что все деньги клиента она проводила через бухгалтерию, а никаких обещаний «порешать» его вопросы через связи в СКР не давала. Но в итоге Измайловский райсуд Москвы приговорил ее к пяти годам условно, а апелляционная инстанция Мосгорсуда неожиданно снизила срок наказания до трех лет (позже скостили еще два месяца), но сделала его реальным. Экс-адвоката отправили в колонию в Кинешму, где определили на швейное производство. Правда, через три месяца вернули обратно в Москву, в СИЗО для участия в рассмотрении кассационных жалоб.

Сергей Сергеев