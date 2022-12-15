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Коммерсантъ FM
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Адвокат и не такое выносила

Защитник пыталась пронести в себе в СИЗО четыре телефона и колоду карт

Как стало известно «Ъ», адвокат из Карачаево-Черкесии повторно попалась в Москве при попытке занести подследственным в СИЗО запрещенные предметы. Если в первый раз ее не пустили в «Водник» с телефоном Nokia и зарядкой к нему, то сейчас в «Матросской Тишине» из внутренней полости женщины были изъяты уже четыре мобильника, колода карт и флакон с сильнодействующими веществами.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

О задержании адвоката в СИЗО «Матросская Тишина» сообщила прокуратура Москвы. По данным «Ъ», речь идет о Марине Джантемировой, числящейся в адвокатской палате Карачаево-Черкесии.

Во внутренней полости дама пыталась пронести на встречу с клиентом, содержащимся под стражей в СИЗО «Матросская Тишина», два телефона Nokia и пару IPhone, зарядные устройства к ним, колоду игральных карт, а также флакончик, в котором, по предварительным данным, находилась смесь из двух сильнодействующих препаратов. Предметы были герметично упакованы в презервативы, но рамки металлодетектора их выявили.

В ходе разбирательства выяснилось, что Марина Джантемирова является рецидивистом в области проносов.

Ранее адвоката привлекали к административной ответственности по ч. 2 ст. 19.3 КоАП за то, что она, не выполнила требование представителей администрации СИЗО-5 «Водник» о сдаче запрещенных к проносу на его территорию предметов, а именно телефона Nokia с зарядкой, а также двух сим-карт «Билайн» и «МегаФон». На слушания в Головинский райсуд, который ее оштрафовал, дама не явилась.

На этом ее злоключения не закончились. Позже она получила штраф за отказ от медосвидетельствования при признаках управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и попалась на попытке вынести из магазина Spar в центре Москвы, но уже не в себе, а в сумке, неоплаченную бутылку алкоголя.

За повторное административное нарушение адвокату грозит уже не только штраф, но и административный арест. В прокуратуре, которая контролирует разбирательство, очевидно, будут настаивать на самом строгом наказании. Сама Марина Джантемирова не была доступна для комментариев, как и руководство адвокатской палаты КЧР.

Николай Сергеев

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