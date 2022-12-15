Попавшие в санкционный список США губернаторы

Андрей Воробьев (Московская область),

Александр Дрозденко (Ленинградская область),

Антон Алиханов (Калининградская область),

Вячеслав Гладков (Белгородская область),

Александр Богомаз (Брянская область),

Роман Старовойт (Курская область),

Василий Голубев (Ростовская область),

Александр Гусев (Воронежская область),

Алексей Островский (Смоленская область),

Анатолий Артамонов (Калужская область),

Алексей Текслер (Челябинская область),

Андрей Бочаров (Волгоградская область),

Олег Кувшинников (Вологодская область),

Игорь Артамонов (Липецкая область),

Дмитрий Азаров (Самарская область),

Максим Егоров (Тамбовская область),

Андрей Никитин (Новгородская область),

Евгений Куйвашев (Свердловская область),

Денис Паслер (Оренбургская область),

Александр Моор (Тюменская область),

Андрей Травников (Новосибирская область),

Радий Хабиров (Республика Башкортостан),

Владимир Уйба (Республика Коми),

Айсен Николаев (Республика Саха),

Олег Николаев (Республика Чувашия),

Виктор Томенко (Алтайский край),

Владимир Владимиров (Ставропольский край),

Дмитрий Артюхов (Ямало-Ненецкий автономный округ),

Александр Усс (Красноярский край), а также его сын Артем, которого США ранее обвинили в уклонении от санкций.