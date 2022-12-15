Школьники Ленобласти досрочно уйдут на каникулы из-за эпидемии гриппа

Школы Ленинградской области уйдут на каникулы досрочно в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе, последним учебным днем в 2022 году будет 23 декабря, сообщила пресс-служба областного правительства.

«Для того, чтобы остановить цепочку заболеваемости, необходимо увеличить период разобщенности в школах хотя бы до двух недель. В связи с этим учебная четверть для учеников 1-11 классов завершится чуть раньше»,— заявил зампред правительства Ленобласти по социальным вопросам Николай Емельянов.

Сейчас, по его словам, на карантин по всем регионе ушло 197 классов в 57 школах, что составляет почти 5 тыс. детей.

Ранее на досрочные каникулы в связи с ухудшением эпидситуации отправили школьников в Петербурге.

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