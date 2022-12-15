Петербургских младшеклассников отправят на досрочные каникулы из-за гриппа и ОРВИ

Количество заболевших гриппом и ОРВИ школьников в Санкт-Петербурге превысило 70 тыс. человек. В связи с этим для них введут досрочные каникулы, рассказала вице-губернатор города Ирина Потехина.

В настоящее время на дистанционный формат обучения переведено 244 класса в 71 школе, при том, что темпы заболеваемости продолжают расти. Особую тревогу вызывает заболеваемость детей от 7 до 10 лет, в общем количестве болеющих детей их около 70%, отмечает госпожа Потехина. Программу второй четверти ученики 1-4 классов завершат до 20 декабря. При этом вся начальная школа продолжит работать, но в режиме дополнительного образования.

Школьники с 5 по 11 класс будут учиться в обычном режиме. Но если в классе заболевает больше 20% детей, то дети будут переведены на удаленный формат на неделю. Детские сады в то же время будут работать как обычно.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербург возвращаются эпидемиологические ограничения.

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