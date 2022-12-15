СМИ: Сантуш покинул пост главного тренера сборной Португалии

СМИ сообщают, что главный тренер национальной сборной Португалии по футболу Фернанду Сантуш покинул свой пост. Об этом пишут Record и Maisfutebol. Официально об отставке не объявлено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фернанду Сантуш

Фото: Suhaib Salem, Reuters Фернанду Сантуш

Фото: Suhaib Salem, Reuters

На этом фоне португальская футбольная федерация ищет преемника тренеру. К списку имен теперь добавился бывший тренер российского «Спартака» португалец Руй Витория, сообщает Noticias ao minuto.

Витория тренировал «Спартак» в 2021 году, сейчас он возглавляет сборную Египта.

Ранее основными кандидатами на место главного тренера назывались такие специалисты как Хорхе Жезус, Руи Хорхе, Пауло Бенту, Карлос Кейрос, Жозе Моуринью и Паулу Соуза.

Португалия выбыла с чемпионата мира в Катаре в четвертьфинале, проиграв Марокко со счетом 1:0.

Мария Федотова