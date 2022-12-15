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Полиция с начала года пресекла работу 19 цехов, производивших на Кубани контрафактный алкоголь

Полицейские на Кубани за 11 месяцев текущего года пресекли деятельность 19 цехов, нелегально производивших спиртосодержащую продукцию, задокументирована деятельность двух организованных преступных групп, занимавшихся незаконным алкогольным бизнесом. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Уточняется, что по четыре нелегальных цеха работали в Темрюкском районе, Сочи и Новороссийске, два — в Туапсе и по одному цеху в Анапе, Геленджике, Краснодаре, Абинске и Усть-Лабинске. Только там из незаконного оборота изъято свыше 180 тыс. литров этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции, стеклянная тара и оборудование для производства и розлива фальсификата.

Всего же, по данным ведомства, за это время полицейские выявили 107 преступлений, связанных с незаконным производством и оборотом спирта и алкогольной продукции, и изъяли из незаконного оборота свыше 1,5 млн литров фальсифицированной алкогольной продукции.

«В первую очередь подвержены подделке отечественные марки водки и шампанских вин, из импортной продукции — дорогостоящий коньяк. Фальсифицированная алкогольная продукция производится в основном на территории Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской области и республик Северо-Кавказского региона. Затем осуществляется доставка грузовым и легковым транспортом к местам розничной торговли в курортных городах Кубани»,— сообщили в пресс-службе полицейского главка.

Там также уточнили, что правоохранители продолжают выявлять факты перевозки спиртосодержащей продукции под видом растворов для приготовления лекарственных препаратов. В настоящее время участились случаи транспортировки пива без фиксации сведений в системе ЕГАИС.

В управлении рассказали, что для производства фальсифицированной алкогольной продукции используется спирт, различные красители и усилители вкуса, приготовленные кустарным способом. Вино, коньяк, чача, которыми торгуют на розлив из-под полы пляжные торговцы, могут быть опасными для жизни и здоровья.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил исключить действие моратория на региональный государственный надзор в секторе розничной продажи алкоголя. Эту инициативу он обосновал тем, что после введения в начале этого года моратория на проверки число точек, торгующих алкоголем без лицензии, увеличилось на 43% по сравнению с 2021 годом, до 106.

Михаил Волкодав

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