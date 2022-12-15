Глава Кубани предложил отменить мораторий на внеплановые проверки продаж алкоголя

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил исключить действие моратория на региональный государственный надзор в секторе розничной продажи алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

На заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции глава региона отметил, что за предыдущие три года в регионе в четыре раза сократить количество точек продажи фальсификата. Однако после введения моратория на проверки, только за 11 месяцев 2022 года число точек, торгующих алкоголем без лицензии, увеличилось на 43% по сравнению с 2021 годом, до 106.

«Распространение контрафактной алкогольной продукции представляет угрозу для здоровья жителей и гостей нашего края, наносит серьезный удар по репутации добросовестных производителей. <…> Это влияет в целом на имидж региона. И еще раз подчеркну, в первую очередь – на здоровье и жизни людей», – отметил Вениамин Кондратьев.

О влиянии введения моратория на ситуацию с незаконным оборотом алкогольной продукции на потребительских рынках отметили также представители Росалкогольрегулирования и Роспотребнадзора. В связи с этим по итогам заседания госкомиссия решила поручить Минэкономразвития РФ и заинтересованным органам власти выработать решение, которое позволит в 2023 году проводить внеплановые проверки в отношении алкоголя.

Всего в России, по оценкам Научно-исследовательского финансового института и Высшей школы экономики, доля нелегального оборота в крепком алкоголе превышает 20%, в пиве – около 18%, а в сегменте вин – почти 17%. Как отметил зампредседателя Правительства – Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, только по пиву и пивным напиткам региональные бюджеты недополучают почти 30 млрд руб. в год.

Татьяна Ручкина

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