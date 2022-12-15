Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение Невзорову по делу о фейках об армии

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении журналиста Александра Невзорова (признан иностранным агентом). Он обвиняется в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Уголовное дело направлено в Басманный районный суд Москвы, сообщает ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Невзоров

Фото: Aleksandr Nevzorov / youtube.com Александр Невзоров

Фото: Aleksandr Nevzorov / youtube.com

По версии следствия, с 9 марта по 30 мая 2022 года Александр Невзоров, действуя по мотивам политической ненависти, разместил на своих персональных интернет-страницах публикации, содержащие заведомо ложную информацию об «умышленном уничтожении российскими военнослужащими родильного дома городской больницы №3 в Мариуполе и мирного населения в Буче Киевской области Украины». Минобороны все эти заявления опровергло.

Журналист «скрывается от следствия за пределами РФ», отмечает Генпрокуратура. Он был объявлен в международный розыск, а суд его заочно арестовал. В связи с этим судебное разбирательство состоится без журналиста.

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Мария Федотова