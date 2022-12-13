Свиной грипп выявили в 82 регионах России

За прошедшую неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом в России увеличилась на 35,4%, сообщил Роспотребнадзор. В 37 регионах показатели заболеваемости превысили среднероссийский показатель. Свиной грипп выявлен в 82 регионах страны.

Наиболее высокие показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом зафиксированы в Тюменской области, Ямало-Ненецком АО, Якутии, Астраханской области, Чукотском АО, Коми, Ханты-Мансийском АО, Бурятии, Костромской и Вологодской областях. Вакцинировано уже более 74 млн россиян или почти 52% от численности населения страны.

18 ноября Роспотребнадзор объявил о начале эпидсезона гриппа и коронавируса. В начале декабря ведомство зафиксировало распространение свиного гриппа в 74 регионах. Рост заболеваемости им был отмечен, в частности, в Магадане.

О росте заболеваемости ОРВИ и гриппом — в материале «Ъ» «Как грипп после ковида».

Лаура Кеффер