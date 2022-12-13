Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Свиной грипп выявили в 82 регионах России

За прошедшую неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом в России увеличилась на 35,4%, сообщил Роспотребнадзор. В 37 регионах показатели заболеваемости превысили среднероссийский показатель. Свиной грипп выявлен в 82 регионах страны.

Наиболее высокие показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом зафиксированы в Тюменской области, Ямало-Ненецком АО, Якутии, Астраханской области, Чукотском АО, Коми, Ханты-Мансийском АО, Бурятии, Костромской и Вологодской областях. Вакцинировано уже более 74 млн россиян или почти 52% от численности населения страны.

18 ноября Роспотребнадзор объявил о начале эпидсезона гриппа и коронавируса. В начале декабря ведомство зафиксировало распространение свиного гриппа в 74 регионах. Рост заболеваемости им был отмечен, в частности, в Магадане.

О росте заболеваемости ОРВИ и гриппом — в материале «Ъ» «Как грипп после ковида».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...