Заявления Путина на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Главное

Об экономике
- Снижение ВВП по итогам 2022 года составит около 2,5%.
- В следующем году бюджет РФ будет исполнен с небольшим дефицитом — около 2% ВВП.
- В третьем квартале уровень бедности снизился до 10,5%. Необходимо закрепить динамику снижения бедности в следующем году.
- В 2022 году импорт российских товаров в Евросоюз вырос в 1,5 раза, экспорт в Россию — на 42%.
- Доля взаимных расчетов в рублях удвоилась по сравнению с декабрем 2021 года и составила около трети от общего объема.
- Российский рубль с начала года стал одной из самых сильных валют мира.
- Россия будет наращивать поставки газа на восток.
- Будут скорректированы параметры работы военно-промышленного комплекса и гособоронзаказа.
Об ипотеке
- Льготная ипотека будет продлена до 1 июля 2024 года, с увеличением ставки до 8% (сейчас 7%).
- Для жителей новых регионов РФ будет предоставлена льготная ипотека на новое строительство по ставке 2%.
- Семейная ипотека под 6% будет в следующем году распространена на семьи, в которых два ребенка не достигли 18 лет.
Об инфраструктуре
- РФ сосредоточит усилия на строительстве ж/д подходов к портам Азово-Черноморского бассейна.
- Будут направлены дополнительные 250 млрд руб. на развитие транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры.
- Для Дальнего Востока зарезервируют 100 млрд руб. инфраструктурных кредитов.
- На программу модернизации ЖКХ будут выделены в следующих бюджетах дополнительные средства.
О техническом развитии
- Одна из задач на 2023 год — укрепление технологического суверенитета и опережающий рост обрабатывающей промышленности.
- Необходимо запустить новые программы робототехники и авиационных беспилотников.
О материнстве и детях
- Возраст детей, которым будет оказываться помощь в рамках фонда «Круг добра», будет увеличен до 19 лет (сейчас до 18 лет).
- К концу 2023 года все дети до 3-х лет будут обеспечены местами в яслях.
- Ключ к повышению материального благополучия российских семей — новые рабочие места и экономический рост.
- Размер пособия для беременных будет увеличен и составит от половины одного прожиточного минимума.
- В новых регионах РФ появится программа материнского капитала.
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