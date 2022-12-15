YouTube будет наказывать за оскорбительные комментарии

Видеосервис YouTube обновил политику по спаму и оскорблениям в комментариях — пользователям сначала будет выноситься предупреждение, а при повторном нарушении их станут банить на сутки. Новая функция на первых порах будет работать только в англоязычном сегменте сервиса.

Если система удалила несколько комментариев пользователя с оскорблениями, то ему будет вынесено предупреждение, а в случае повторных нарушений последует блокировка на 24 часа. Как считают в YouTube, такие меры помогают снизить вероятность повторения подобного поведения пользователей.

Также платформа отчиталась, что за первую половину 2022 года удалила свыше 1,1 млрд комментариев со спамом. Как заявляют разработчики, благодаря машинному обучению сервисы YouTube все лучше распознают и удаляют такие сообщения. Сообщения со спамом уничтожаются не только в комментариях под видеороликами, но и в чатах прямых трансляций.

Евгений Федуненко