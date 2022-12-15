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Коммерсантъ FM
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Как избежать наказания за утечки

Какие компании и на сколько хотят штрафовать за попавшие в сеть сведения

Российские власти планируют ввести оборотные штрафы для компаний за утечки персональных данных. Собеседники “Ъ FM” считают это слишком суровым наказанием. Минцифры намерено установить размер взыскания в 3% от оборота. Глава министерства Максут Шадаев предполагает, что это будет стимулировать бизнес вкладываться в безопасность данных. К тому же ведомство предусмотрело систему смягчающих обстоятельств, которые позволят избежать наказания. Подробности — у Владислава Викторова.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

За последнюю неделю стало известно о нескольких крупных утечках. 9 декабря появились персональные данные «нескольких сотен тысяч» клиентов «Вкусвилла». 13 декабря пришла аналогичная информация о «Московской электронной школе», а на следующий день печальная участь постигла сервис Level.Travel. После начала боевых действий на Украине таких случаев становится только больше.

Как данные пользователей «Московской электронной школы» попали в сеть

Поэтому в Минцифры предлагают бороться с этим штрафами в размере 3% от оборота. Но, например, учредитель торговой сети «Spar Калининград» Олег Пономарев считает, что это слишком суровое наказание. Ведь важно учитывать и то, какая информация оказалась в открытом доступе, говорит он:

«Оборотных штрафов надо избегать. Представляете, какого размера они будут у крупных организаций? Мы же понимаем, что персональных данных, допустим, у торговых компаний, не так много. Если кто-то узнал номер карточки лояльности, является ли это утечкой личных сведений? Финансовую информацию надо защищать в полном объеме, а значительное количество технической, даже номера телефонов, и так находится в доступе».

Но с определением того, насколько чувствительной оказалась украденная информация, есть сложности. С одной стороны, если это только номер телефона, то от лишней рекламной смс ничего не случится. С другой стороны, когда в сеть попали данные клиентов сервиса «Яндекс.Еда», по ним удалось даже создать интерактивную карту с адресами пострадавших. Поэтому оборотный штраф — объективное наказание, говорят юристы.

Какой механизм возмещения ущерба за попавшие в сеть данные предлагает Минцифры

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К тому же в Минцифры предусмотрели смягчающие обстоятельства. Например, если компания предварительно сертифицировала всю свою инфраструктуру и в целом вкладывалась в безопасность, то сурового взыскания не будет. Однако гендиректор сетей Orange Fitness и City Fitness Анастасия Юсина считает, что в этом случае под ударом окажется только малый и средний бизнес:

«Предприниматель, к сожалению, никак не защищен от недобросовестных сотрудников, потребительского экстремизма. Крупные компании откупятся. К тому же у них есть возможная защита номеров, и они всегда могут сказать: "Ребят, мы все сделали, у нас все защищено, везде все подписано". А потом возникает вопрос: а судьи кто? Кто будет оценивать, насколько ты старался защитить эти данные?»

Какой способ защиты от утечек нашелся на финансовом рынке

Глава Минцифры Максут Шадаев говорит, что ведомство не ставит перед собой цели пополнить казну. Идея с оборотными штрафами в том, чтобы стимулировать вкладываться в защиту информации. А изначально министерство хотело и вовсе обязать компании возмещать ущерб пострадавшим. Но с этим были бы трудности, говорит ведущий эксперт по защите персональных данных консалтинговой компании «Б-152» Максим Лагутин:

«Представьте, у вас произошла утечка, большая база данных, где просто email какой-нибудь, телефон, и все. Как нам понять, чьи это сведения? Это, конечно, требует отдельной сноровки. Хорошо, что появились смягчающие обстоятельства, это большой плюс. И компании могут подумать, что им выгоднее: вложиться в безопасность или не вкладываться в нее. Весь крупный бизнес тратит на нее очень много денег. Насчет среднего и малого бизнеса уже возникает вопрос».

Как бы то ни было, эксперты сходятся во мнении, что компаниям действительно следует уделять повышенное внимание защите информации о клиентах. Тем более что, по прогнозам «Лаборатории Касперского», в следующем году краж персональных данных станет больше. Причем злоумышленники будут не просто размещать базы в открытом доступе, а компилировать целые досье. И это может стать серьезной проблемой.

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