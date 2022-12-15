«На одних уговорах далеко не уедешь»

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха вновь серьезно обострилась. Армянская часть района фактически оказалась в блокаде. Причина — действия азербайджанских гражданских активистов. В центре событий оказались и российские миротворцы. В Кремле в связи с этим не исключили трехсторонней встречи лидеров России, Армении и Азербайджана на полях неформального саммита СНГ в конце декабря в Санкт-Петербурге. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе допускает возможность эскалации конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Азербайджанские экологические активисты, как они себя называют, перекрыли Лачинский коридор — единственный путь, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией. Вернее сказать, ту его часть, которая все еще не находится под контролем Азербайджана. Как бы то ни было, фактически речь идет о блокаде. Хотя Баку говорит: пожалуйста, мы вам поможем при вашем желании. Нужно лишь признать азербайджанскую принадлежность этих территорий. Напрямую, конечно, так не говорится, но, видимо, подразумевается.

Нет смысла вдаваться в подробности, кто первый начал и почему. Всем все давно ясно: Азербайджан намерен забрать этот район под контроль, как было во времена СССР. Также нужно напомнить, что переговоры президента Ильхама Алиева и армянского премьера Никола Пашиняна в Брюсселе не состоялись. И судьба большого мирного договора видится туманной.

Однако важно отметить, что российские миротворцы оказались в центре событий, и можно рискнуть сказать, что эти самые эко-активисты попытались их спровоцировать, по крайней мере, потолкались немного. Это называется проверка на прочность. Намек на то, что российскому контингенту там не место. Если же применить силу, тогда есть большой риск прямого вовлечения России в конфликт, а военных РФ там всего-то ничего. Правда, Минобороны заявило, что ведет с пикетчиками переговоры. Может быть, найдут решение.

Тем временем Ереван требует от ОДКБ (читай: России) вмешаться и помочь Армении если не вернуть весь Карабах, то по крайней мере его часть.

Пашинян провел заседание Совбеза — он намерен как-то на все это реагировать. При этом не требует доказательств тот факт, что Москве сейчас явно не до Армении с Азербайджаном. Единственный ресурс — уговоры, призывы проявлять сдержанность и договориться о новой трехсторонней встрече с участием Владимира Путина.

Между тем вероятность возобновления в регионе масштабных боевых действий растет с каждым днем. Ереван вполне может в конце концов выйти из ОДКБ — это решение назревает. Что касается России, она рискует окончательно потерять влияние в регионе. Сложно рассуждать, насколько Запад готов помочь Пашиняну, заменив Организацию договора о коллективной безопасности.

Но вот что можно сказать точно: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в любом случае поддержит союзника Алиева и, соответственно, упрочит свои позиции вблизи российских границ. Москва же, наоборот, своего союзника — Армению — вполне может потерять. Дальше очередная азбучная истина: на одних уговорах далеко не уедешь — проблему нужно решать, в противном случае ситуация рискует выйти из-под контроля. Окончательно.

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