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Коммерсантъ FM
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WP: США передадут Украине оборудование для «умных бомб»

Комплекты оборудования для модификации свободнопадающих авиационных боеприпасов в управляемые планирует передать Украине США, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников. Речь идет о разработанном в США комплекте GPS-оборудования Joint Direct Attack Munition (JDAM).

«Комплекты включают в себя устройства глобального позиционирования для повышения точности ударов, которые могут быть прикреплены болтами к различным видам вооружения»,— поясняется в материале издания. Американские военные использовали JDAM с боеприпасами весом до 2000 фунтов (около 907 кг.).

Собеседники WP не уточнили, с целью модификации какого именно вооружения американская сторона направит ВСУ JDAM. Как правило, с помощью комплектов данного оборудования модернизируют боеприпасы для бомбардировщиков и истребителей.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на источники сообщали о модификации США вооружения, поставляемого Украине. В частности, Пентагон мог корректировать боевые параметры беспилотников Gray Eagle и реактивных систем залпового огня HIMARS.

Андрей Сапожников

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