Экономика «оттолкнулась от дна»

Российский ВВП в третьем квартале сократился на 3,7% в годовом выражении (первая оценка составляла 4%) против снижения на 4,1% во втором и роста на 3,5% в первом квартале, сообщил вчера Росстат. Уточнение оценки третьего квартала связано с новыми данными, полученными от ЦБ и из отчета об исполнении консолидированного бюджета РФ и внебюджетных фондов за январь—сентябрь. Вероятнее всего, это связано с деятельностью финансового сектора и с расходами на госуправление и на военную промышленность.

Отраслевые оценки производства добавленной стоимости, представленные Росстатом, свидетельствуют: основной положительный вклад в изменение ВВП год к году в третьем квартале внесли строительство, финансы, госуправление и оборона. Отрицательный — у торговли, обрабатывающей промышленности и такой составляющей, как «чистые налоги» (см. график). «Если бы эти отрасли не выросли относительно прошлого года, ВВП сократился бы на 4,6% в годовом выражении,— говорит главный экономист по России Bloomberg Economics Александр Исаков.— Бум в строительстве отражает объемы сдачи жилья, простимулированные льготной ипотекой. Рост госсектора соответствует росту расходов консолидированного бюджета с поправкой на увеличение цен, а финансовый сектор отражает рост кредитов и депозитов сверх инфляции». Эксперт отмечает, что заметный рост финансового сектора не говорит о его «крепком здоровье». «Процентная маржа банков сильно сократилась: рост стоимости пассивов, таких как депозиты, был быстрым и бурным, а новые кредиты по высоким ставкам составляют небольшую часть портфеля»,— поясняет он.

По итогам года сокращение ВВП не превысит 2,9%, прогнозирует Минэкономики — там отмечают, что внутригодовая динамика ВВП с учетом сезонности заметно улучшилась. В третьем квартале ко второму рост экономики, «оттолкнувшейся от дна», с исключением сезонности составил 0,4%. Схожую оценку (плюс 0,5%) приводят аналитики Telegram-канала «Твердые цифры». В пятерке отраслей-лидеров с точки зрения вклада в квартальный рост — обработка, чистые налоги, добыча, строительство, финансы, в пятерке аутсайдеров — торговля, технологии, наука, здравоохранение, культура.

Артем Чугунов