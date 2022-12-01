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Коммерсантъ FM
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Жилье недосчиталось метров

Мониторинг строительства

В октябре, как следует из опубликованного вчера доклада Росстата о социально-экономическом положении РФ, продолжилось снижение объемов ввода жилья — за месяц было введено 8,7 млн кв. м, что на 10,6% ниже показателя такого же периода прошлого года. Объемы ввода в целом за десять месяцев остались «в плюсе» — 87,8 млн кв. м, что на 21,5% больше, чем было в январе—октябре 2021-го.

Общая положительная динамика в основном обеспечена за счет высоких темпов прироста ввода индивидуального жилищного строительства (ИЖС), на которое приходится более половины общей площади построенного жилья. Такие темпы наблюдались на протяжении практически всего года в силу «постковидного» роста спроса, сопряженного также с мерами поддержки этого сегмента строительства. За январь—октябрь в «частном секторе» введено 54,2 млн кв. м (на 33% больше, чем годом ранее).

Однако сейчас объемы ввода в ИЖС притормаживают — в сентябре этот сектор впервые с начала года продемонстрировал отставание от темпов 2021-го (спад составил 7,5%). То же было и в октябре — объем ввода частных домов составил 5,1 млн кв. м, или минус 9% к октябрю 2021-го. Как поясняют в Национальном агентстве малоэтажного и коттеджного строительства (НАМИКС), наиболее вероятной причиной такой динамики являются сезонные колебания, обусловленные обычным спадом загородного строительного рынка осенью,— статистика ИЖС ведется не так давно, но с 2019 года фиксируется спад именно в октябре (в этом году он сдвинулся на сентябрь).

Негативные тенденции в секторе многоквартирных домов более длинные — просадка в годовом выражении началась еще в июне (хотя пока показатели остаются в пределах уровня среднемесячного ввода). Связана подобная динамика с комплексом причин — как с высокой базой 2021 года, ставшего для сферы жилищного строительства рекордным, так и с увеличением сроков реализации проектов застройщиками в силу сложностей на фоне санкций, разрывов цепочек поставок и роста стоимости стройматериалов. В октябре ввод многоквартирных домов составил 3,5 млн кв. м, что на 17% меньше, чем было годом ранее, когда было построено 4,1 млн кв. м. В общей же сложности за январь—октябрь введено 33,6 млн кв. м — это на 5,6% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Евгения Крючкова

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