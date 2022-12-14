ФРС США повысила ключевую ставку до 4,25-4,5%

ФРС США повысила ключевую ставку на 0,50 базисных пунктов, до 4,25-4,5%.

Соответствующее решение принял Федеральный комитет по открытым рынкам ФРС. В целях поддержки максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе комитет принял решение повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 4,25-4,5%.

«Комитет ожидает, что продолжающееся увеличение целевого диапазона будет уместным для достижения позиции денежно-кредитной политики, которая является достаточно ограничительной, чтобы со временем вернуть инфляцию к 2%»,— сообщает ФРС.

При определении темпов будущего увеличения целевого диапазона комитет будет учитывать совокупное ужесточение денежно-кредитной политики, задержки, с которыми денежно-кредитная политика влияет на экономическую активность и инфляцию, а также экономические и финансовые события. «Кроме того, комитет продолжит сокращать свои запасы казначейских ценных бумаг и агентских долговых обязательств, а также агентских ипотечных ценных бумаг, как описано в планах по сокращению размера баланса Федеральной резервной системы, которые были опубликованы в мае»,— сообщает ФРС.

Последние показатели указывают на умеренный рост расходов и производства, также отмечает ФРС. «В последние месяцы наблюдался значительный рост числа рабочих мест, а уровень безработицы оставался низким. Инфляция остается высокой, отражая дисбаланс спроса и предложения, связанный с пандемией, повышением цен на продовольствие и энергоносители и более широким ценовым давлением»,— говорится в сообщении ФРС. ФРС также повысила свою оценку ВВП на 2022 год, до 0,5%, при этом прогноз роста на 2023 год был снижен до 0,5%.

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