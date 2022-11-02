ФРС не сбавляет темпа

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам ноябрьского заседания вновь подняла ключевую ставку, доведя ее до диапазона 3,75–4% годовых. Как и по итогам предыдущих заседаний, шаг увеличения составил 0,75 процентного пункта — это четвертое подобное повышение ставки подряд. Глава ФРС Джером Пауэлл не исключил и более значительного повышения ставки, чем ожидалось в сентябре,— тогда прогноз предполагал ее увеличение в этом году до 4,25–4,5%. Эксперты также ожидают продолжения повышения ставок, но более медленными темпами.

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Фото: Elizabeth Frantz, Reuters председатель ФРС Джером Пауэлл

Фото: Elizabeth Frantz, Reuters

Комитет по открытым рынкам ФРС США в среду вновь поднял ключевую ставку еще на 0,75 процентного пункта — до уровня 3,75–4%, таким же повышение было и по итогам предыдущих трех заседаний — в июне, июле и сентябре (в мае ставка была повышена на 0,5 п. п.). В целом ужесточение политики ФРС по ставкам началось в марте, в мае было объявлено о начале сокращения объема активов на балансе регулятора.

В заявлении по итогам заседания отмечено, что текущие показатели указывают на «скромный рост» потребления и производства при сохранении низкого уровня безработицы. Инфляция при этом находится на повышенном уровне из-за дисбаланса спроса и предложения, высоких цен на энергоносители и других факторов.

Регулятор вновь отметил, что «вторжение России на Украину и сопутствующие события создают дополнительное давление на инфляцию и на глобальную экономическую активность».

В то же время, хотя ФРС сохранила формулировку, что «дальнейшее повышение ставки является обоснованным», регулятор добавил, что ужесточение необходимо для достижения «достаточно ограничивающей» монетарной политики, которая бы со временем вернула уровень инфляции к цели в 2%. Оценивая темпы будущих повышений ставки, регулятор будет отталкиваться от оценки кумулятивного влияния ужесточения монетарной политики, а также учитывать задержки в переносе более высоких ставок на реальную экономику, уровень инфляции и состояние экономики. Джером Пауэлл, комментируя итоги заседания, отметил, что рынок труда «все еще не сбалансирован», а инфляция остается на уровне значительно выше целевого ориентира, при этом он указал и на то, что рост потребительских расходов замедлился в том числе из-за ужесточения финансовых условий и снижения реальных доходов населения.

В отношении будущих повышений ставки глава ФРС заявил, что может потребоваться их более значительный рост, чем ожидалось в сентябре.

Напомним, в сентябре ФРС резко изменила точечный график с прогнозами участников комитета — теперь он предполагает рост ставки в этом году до 4,25–4,5%, в следующем — до 4,5–4,75% (в июне было до 3,25–3,5% и 3,5–3,75% соответственно). Тогда же был существенно пересмотрен макропрогноз экономики США: ожидаемый рост ВВП в этом году снижен с 1,7% до 0,2%, на следующий год — с 1,7% до 1,2%. По итогам второго квартала показатель сократился на 0,6% в годовом исчислении (то есть если бы показатель изменялся такими же темпами в течение всего года) после спада на 1,6% в первом. В третьем квартале темпы роста оказались выше ожиданий: в годовом исчислении экономика выросла на 2,6%, однако этот рост был обеспечен в первую очередь увеличением экспорта и положительным вкладом внешней торговли в рост ВВП (2,8 п. п.), внутренний же спрос показал ослабление.

Потребительская инфляция в США тем временем в сентябре замедлилась до самого низкого уровня за последние семь месяцев и составила 8,2% против 8,3% в августе (показатель начал снижаться еще в июле, с рекордных 9,1% до 8,5%). При этом базовая инфляция (за вычетом цен на продовольствие и энергию) ускорилась в сентябре до 6,6% против 6,3% в августе. Продовольствие подорожало на 11,2%, энергия — на 19,8%.

Индекс же потребительских цен, который рассчитывается с опозданием и на который ориентируется ФРС, в августе остался на уровне 6,2%, базовая инфляция ускорилась с 5,9% до 6,1%. За месяц прирост остался прежним — на 0,3% по основному показателю и на 0,5% по базовому. Текущий прогноз ФРС предполагает рост цен в этом году на 5,4%, в следующем — на 2,8%. Безработица при этом, как ожидается, вырастет до 3,8% в этом и до 4,4% в следующем году (ранее в ФРС прогнозировали 3,7% и 3,9%). В сентябре безработица осталась на уровне 3,5%, за месяц было создано 263 тыс. рабочих мест (в августе — 315 тыс.).

Эксперты ждут от ФРС продолжения ужесточения собственной политики и на заседании в декабре, однако более медленного.

В Capital Economics прогнозируют, что повышение составит 50 базисных пунктов (а в январе и вовсе 25 б. п.), пока ФРС будет оценивать эффект от повышения ставки почти на 4 п. п. В центре также ожидают, что снижение глобального роста окажет негативное влияние на экспорт, а повышение ставок — на внутренний спрос, поэтому не исключают вхождение экономики в рецессию в следующем году. Впрочем, по мнению экспертов, даже при отрицательной динамике ВВП спад будет непродолжительным.

«Тон пресс-релиза оказался не настолько “ястребиным”, как предполагали пессимисты»,— отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Эксперт ожидает, что цикл ужесточения завершится после достижения уровня ставки в 4,5–4,75%. Начальник отдела аналитики и продвижения «БКС Мир инвестиций» Оксана Холоденко, напротив, указывает, что глава ФРС Джером Пауэлл видит финальный уровень ключевой ставки выше, чем сентябрьская оценка на уровне 4,6%.

Татьяна Едовина