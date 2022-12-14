Клишас заявил о разработке законопроекта об ограничениях для уехавших россиян

Глава комитета по конституционному законодательству Совета федерации Андрей Клишас заявил, что законопроект, который введет ограничения на удаленную работу для уехавших россиян, находится в работе. Об этом сообщил телеканал RTVI. При этом другие депутаты в беседе с изданием сказали, что им ничего не известно о работе над документом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Клишас

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Андрей Клишас

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В разговоре с RTVI Андрей Клишас заявил, что законопроект будет скоро внесен в Госдуму. Он не привел других подробностей.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в разговоре с телеканалом заявил, что ничего не знает о разработке документа. «Пока законопроект на эту тему в комитет не поступал. Мне про разработку этого проекта ничего не известно»,— сказал он.

Его заместитель в комитете Михаил Терентьев также сообщил RTVI, что ему ничего не известно об инициативе.

Ранее Андрей Клишас заявил, что в России могут ввести ограничения против граждан, уехавших из-за частичной мобилизации. По его словам, это может коснуться тех, кто живет за границей, но работает на российские компании. Господин Клишас не уточнил, какие именно меры могут ввести, но сообщил, что изменения сделают пребывание таких граждан за границей «менее комфортным». Позже в Кремле сообщили, что не обсуждают какие-либо ограничения против уехавших россиян.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Удаленке очертят границы».

Олеся Павленко