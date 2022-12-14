В Белом доме сообщили об освобождении американца в рамках обмена пленными между Россией и Украиной

В ходе обмена пленными между Россией и Украиной был освобожден гражданин США, воевавший на стороне Киева. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Джон Кирби.

За последние полтора месяце между Россией и Украиной прошло несколько обменов пленными. Сообщалось об обмене 3 ноября (по формуле «107 на 107»), 23 ноября (35 на 35), 25 ноября (9 на 9), 24 ноября (50 на 50), 28 ноября (23 на 23), 1 декабря (50 на 50), 6 декабря (60 на 60). Последний обмен прошел сегодня, 14 декабря. В офисе президента Украины сообщали, что получили 64 военнослужащих и тела четырех погибших. Россия пока не подтверждала обмен.

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