Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Белом доме сообщили об освобождении американца в рамках обмена пленными между Россией и Украиной

В ходе обмена пленными между Россией и Украиной был освобожден гражданин США, воевавший на стороне Киева. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Джон Кирби.

За последние полтора месяце между Россией и Украиной прошло несколько обменов пленными. Сообщалось об обмене 3 ноября (по формуле «107 на 107»), 23 ноября (35 на 35), 25 ноября (9 на 9), 24 ноября (50 на 50), 28 ноября (23 на 23), 1 декабря (50 на 50), 6 декабря (60 на 60). Последний обмен прошел сегодня, 14 декабря. В офисе президента Украины сообщали, что получили 64 военнослужащих и тела четырех погибших. Россия пока не подтверждала обмен.

Новость дополняется

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...