Словом задело

Евросоюз и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) отметили 45-летие установления дипломатических отношений между объединениями первым в истории совместным саммитом. Обсудить расширение экономических связей и инвестиций в Брюссель съехались лидеры 27 стран ЕС и девять из десяти руководителей государств АСЕАН. Помимо усиления взаимодействия с Юго-Восточной Азией Евросоюз ставил перед собой и еще одну задачу, напрямую АСЕАН не затрагивающую, но за последний год ставшую центральной для Брюсселя. Формулируя итоговое заявление, представители обеих сторон потратили немало сил, выискивая слова, которые устроят всех, но главное — осудят действия России на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представители Евросоюза доходчиво донесли до своих коллег из АСЕАН мысль о том, что для стран, которые верят в мир и права человека, попытки изменения международно признанных границ просто неприемлемы (на фото: премьер-министр Лаоса Пханкхам Вибхаван и председатель Евросовета Шарль Мишель)

Фото: Reuters Представители Евросоюза доходчиво донесли до своих коллег из АСЕАН мысль о том, что для стран, которые верят в мир и права человека, попытки изменения международно признанных границ просто неприемлемы (на фото: премьер-министр Лаоса Пханкхам Вибхаван и председатель Евросовета Шарль Мишель)

Фото: Reuters

Празднование 45-летия установления дипломатических отношений между ЕС и АСЕАН лидеры двух региональных объединений сочли достаточным поводом, чтобы впервые за почти полвека провести саммит. До Брюсселя, где и было решено устроить общий сбор, долетели все 27 лидеров стран Евросоюза и девять руководителей государств азиатской ассоциации. В бельгийской столице недосчитались только представителей Мьянмы. Их решили не звать — после военного переворота в феврале 2021 года захватившая власть хунта, видимо, никак не могла украсить праздник, а положение дел в этой стране должно было стать одним из пунктов дискуссии и вылиться в выражение всевозможных озабоченностей.

Один из аргументов состоял в том, что одной из главных задач саммита официально стало укрепление экономических связей. И непонятно, как их укреплять с Мьянмой, если страна обложена санкциями и пока, видимо, не собирается работать над выходом из сложившейся ситуации.

Между тем в Брюсселе Евросоюз предложил коллегам из АСЕАН реализовать до 2027 года пакет инвестиций в размере более €10,5 млрд, которые будут вложены в возобновляемые источники энергии, сельское хозяйство, транспорт, цифровые технологии и инфраструктуру.

Таким образом ЕС хотел бы расширить свои торговые связи и выйти за пределы соглашений о свободной торговле с Сингапуром и Вьетнамом, а также переговоров об этом с Индонезией, уточнило агентство Reuters. Помимо прочих задач, которые ставил перед собой на саммите Евросоюз, было переориентирование на себя стран АСЕАН — хотя бы частичное их выведение с орбиты Китая и подключение к своей стратегии Global Gateway, направленной на развитие инфраструктуры в развивающихся странах. Во многом Global Gateway — это альтернатива китайскому проекту «Пояс и путь».

Открывая саммит, председатель Евросовета Шарль Мишель напомнил, что два года назад АСЕАН и ЕС стали стратегическими партнерами. «Оглядываясь назад, мы ясно увидели, что это было правильное решение… Сегодняшняя встреча — возможность сблизить наши регионы. Один из способов это сделать — торговля… Надеемся разработать соглашение о свободной торговле между ЕС и АСЕАН»,— обозначил планы на будущее господин Мишель.

Уже на итоговой пресс-конференции Шарль Мишель похвастался, что ЕС и АСЕАН заключили Всеобъемлющее соглашение о воздушном транспорте.

Кроме того, 14 декабря были подписаны соглашения о партнерстве и сотрудничестве с Таиландом и Малайзией, сообщил глава Евросовета. По его словам, «партнерство ЕС—АСЕАН уникально», поскольку «сближает Европу и Азию», повышая безопасность и процветание граждан этих союзов.

Впрочем, помимо торгово-финансовых целей Брюссель этим саммитом преследовал и цели политические. Причем в Евросоюзе даже не стали пытаться завуалировать подобные намерения и еще накануне саммита заявили, что мероприятие в бельгийской столице — «политический форум для ЕС и АСЕАН, чтобы продемонстрировать общую приверженность основанному на правилах международному порядку, уважению международного права и продвижению эффективной многосторонности».

Как отметило Reuters, согласование итогового заявления было весьма непростой задачей, поскольку лидеры ЕС хотели, чтобы в документе «война на Украине была охарактеризована как акт агрессии России».

И хотя проблема российско-украинского конфликта не была и не могла быть основной темой дискуссий саммита, Евросоюзу было крайне важно убедить коллег из Юго-Восточной Азии официально пополнить ряды осуждающих действия Москвы. Дело осложнялось тем, что, например, Сингапур уже вводил санкции против России, а Лаос, Таиланд или Вьетнам на Генеральной ассамблее ООН в октябре воздерживались при голосовании по резолюции, осуждающей «аннексию Россией украинских регионов». Да и в целом участники ассоциации все десять месяцев боевых действий старались открыто не занимать антироссийскую позицию.

Надежду на успешный исход Брюсселю давал пример ноябрьского заявления G20, куда входит и Россия. Тогда, напомним, Западу удалось осудить Москву, отметив, что с таким посылом согласны «большинство членов». Поэтому, возможно, работа над подбором слов, которые устроили бы всех, оказалась даже посложнее, чем найти €10 млрд на инвестиции.

В самом начале саммита Шарль Мишель напомнил, что Евросоюз «поддерживает народ Украины с самого первого дня, потому что эта война вопиющим образом нарушает Устав ООН». По его словам, Брюссель выступает за ценности и принципы, закрепленные в Уставе ООН, а попытки насильственного изменения международно признанных границ неприемлемы. Обозначив позицию, глава Евросовета заявил собравшимся, что «это не просто слова, а компас для всех стран, которые верят в мир и уважение прав человека и основных свобод, включая уважение территориальной целостности суверенных государств».

Таким образом, если бы кто-то из гостей в чем-то не согласился с господином Мишелем, то пошел бы против компаса, и даже того хуже — против Устава ООН, в чем вряд ли кто-либо из собравшихся хотел расписаться.

В итоге два параграфа 16-страничного документа (.pdf), подписанного участниками, было посвящено Украине. И, кажется, формулировка про «большинство», подобранная еще в Индонезии, вновь сыграла свою роль. «В этом году мы также стали свидетелями того, как война на Украине еще больше повлияла на мировую экономику. По этому вопросу состоялась дискуссия… Большинство членов (двух объединений.— “Ъ”) решительно осудили войну на Украине и подчеркнули, что она причиняет огромные человеческие страдания и усугубляет существующую уязвимость в мировой экономике — сдерживает рост, разгоняет инфляцию, нарушает цепочки поставок, усиливает энергетическую и продовольственную незащищенность, повышает риски для финансовой стабильности. Мы подтверждаем, как и для всех стран, необходимость уважения суверенитета, политической независимости и территориальной целостности Украины»,— говорится в совместном заявлении.

Отдельно участники саммита подчеркнули важность продовольственной безопасности и выразили обеспокоенность кризисом в этой сфере, «вызванным пандемией COVID-19 и продолжающейся войной на Украине».

«Мы приветствуем усилия ООН, которые привели к созданию Черноморской зерновой инициативы, и призываем к неограниченному экспорту украинского зерна»,— заявили лидеры ЕС и АСЕАН, в пылу подбора формулировок явно забыв похвалить за «зерновую сделку» Турцию, которая наверняка не согласилась бы отдать ООН всю славу реализации механизма.

На итоговой пресс-конференции Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен были явно довольны подписанным совместным заявлением. Прошедший саммит — встреча «двух самых успешных в мире региональных объединений», заверила госпожа фон дер Ляйен, а так как конфликт на Украине «не только европейская, но и мировая проблема», порождающая энергетический и продовольственный кризисы, Брюсселю было очень важно, что страны АСЕАН подписались под поддержкой Киева. Присутствовавшие на пресс-конференции премьер Камбоджи Хун Сен и президент Филиппин Фердинанд Маркос в разной форме подтвердили, что выступают за суверенитет и целостность государств, осуждая использование армий против независимых стран.

Алексей Забродин