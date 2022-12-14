В Ярославской области вдвое выросло число вызовов скорой помощи из-за ОРВИ

В Ярославской области число вызовов скорой помощи увеличилось с 800 в сутки до 1,6 тыс. в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ. За прошлую неделю в регионе зарегистрировано более 14 тыс. заболевших. Число вызовов увеличилось и у участковых терапевтов и педиатров: с 5 до 10 тыс. в день. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения и фармации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

На фоне ухудшения эпидобстановки развернуто дополнительно 70 коек, теперь их 260 в специализированных пульмонологических отделениях в клинической больнице №2 и центральной городской больнице. Из них 160 для детей. В резерве остаются 600 коек в 12 больницах.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что, по данным на 8 декабря, зарегистрирован один случай смерти от гриппа в регионе.

Алла Чижова