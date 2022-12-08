В Ярославской области зарегистрирован первый случай смерти от гриппа

Директор департамент здравоохранения Сергей Луганский сообщил, что в Ярославской области зарегистрирован один случай летального исхода от гриппа. Он отметил, что сейчас в регионе констатировано более 20 случаев гриппа, в большей степени «свиного». Из заболевших 9 человек находятся на лечении в областной инфекционной больнице.

Господин Луганский пояснил, что количество заболевших в регионе остается стабильным, а число заболевших ОРВИ — растет. Он рассказал, что примерно через неделю ожидается пик заболеваемости как коронавирусом, так и ОРВИ.

Глава департамента заверил, что пока не планируется приостанавливать осуществление плановой медицинской помощи и усиливать меры по предупреждению роста заболеваемости. «Ъ-Ярославль» сообщал, что в Ярославском регионе введен частичный масочный режим из-за роста ухудшения эпидемиологической ситуации.

Алла Чижова