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Коммерсантъ FM
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Нидерланды предложили разместить у себя трибунал по конфликту на Украине

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра предложил Гаагу в качестве площадки для «трибунала по агрессии» на Украине, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS). По мнению господина Хукстра, «должны быть рассмотрены все варианты, ведущие к судебному преследованию за преступления».

Министр отметил, что решение потребует «широкой международной политической поддержки и финансирования». По его мнению, трибунал не должен вмешиваться в работу Международного уголовного суда (МУС), который также находится в Гааге и который уже ведет расследование против предполагаемых военных преступлений на Украине. Как отмечает NOS, для создания трибунала потребуется решение Совета Безопасности ООН, в котором у России как у постоянного члена есть право вето.

Вопке Хукстра таким образом отреагировал на резолюцию, принятую в октябре большинством в парламенте Нидерландов. Депутаты предложили создать «специальный трибунал для рассмотрения акта агрессии России против Украины». Еврокомиссия в конце ноября предложила создать трибунала по Украине под эгидой ООН. Франция сообщала, что работа по этому вопросу в Европе уже ведется.

О поддержке Украины странами Запада — в материале «Ъ» «Украине протянут платформу помощи».

Леонид Уварчев

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