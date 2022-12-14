Европарламент вручил премию Сахарова украинскому народу

В Страсбурге в Европарламенте состоялось вручение премии Сахарова за 2022 год. Ее получил украинский народ. На церемонии по видеосвязи выступил президент Украины Владимир Зеленский. Премия была присуждена 19 октября, церемония вручения транслировалась в Twitter Европарламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент ЕП Роберта Метсола во время выступления Владимира Зеленского на церемонии вручения премии

Фото: Yves Herman, Reuters Президент ЕП Роберта Метсола во время выступления Владимира Зеленского на церемонии вручения премии

Фото: Yves Herman, Reuters

Премия в области прав человека «За свободу мысли» учреждена в честь советского физика и правозащитника Андрея Сахарова в 1988 году. В 2021 году премию присудили оппозиционеру Алексею Навальному, в 2020-м — оппозиции Белоруссии. Денежный размер премии составляет €50 тыс. В нынешнем году в число претендентов на премию также вошли основатель Wikileaks Джулиан Ассанж и организация «Комиссия правды» из Колумбии.

В номинации премии помимо президента Украины упоминаются основатель эвакуационно-медицинского подразделения «Ангелы Тайры» Юлия Паевская, украинская правозащитница и глава организации «Центр гражданских свобод» Александра Матвийчук, мэр Мелитополя Иван Федоров.

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Мария Федотова