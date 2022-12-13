В Белоруссии на Светлану Тихановскую завели еще одно уголовное дело

Следственный комитет Белоруссии на основе материалов МВД возбудил уголовные дела в отношении бывшего кандидата в президенты страны Светланы Тихановской, а также Валерия Сахащика и Александра Азарова. Их обвиняют в создании экстремистского формирования. Всего по уголовному делу проверяется более 200 человек.

«Сотрудниками ГУБОПиК МВД получены сведения о создании в Польше и Литве военизированного экстремистского формирования "Посполитое Рушение" и входящих в него структурных подразделений — "хоругвей"»,— сообщил начальник отдела МВД Евгений Пилецкий (цитата по Telegram-каналу МВД).

По версии МВД, вышеуказанные организации совместно с неформальным объединением BYPOL, «Мобилизационным планом "Перамога"» и Объединенным переходным кабинетом посягают на территориальную целостность и суверенитет страны.

Первые две организации признаны Верховным судом Белоруссии террористическими, а созданный госпожой Тихановской Объединенный переходный кабинет включен в перечень экстремистских формирований.

Ведомство считает, что после подготовки участники формирования намерены вернуться в Белоруссию «под благовидными предлогами», чтобы впоследствии организовать «"пятую колонну" для ведения диверсионной, террористической и агентурной работы», в том числе во время президентских выборов, которые пройдут в Белоруссии в 2025 году.

В Белоруссии против многих оппозиционеров возбудили уголовные дела на фоне президентских выборов 2020 года, результаты которых привели к массовым протестам.

В частности, Светлану Тихановскую обвиняют в создании и руководстве экстремистским сообществом, призывах к свержению или изменению конституционного строя Белоруссии или к совершению преступлений против государства, в заговоре с целью захвата власти неконституционным путем и покушении на акт терроризма. Госпожа Тихановская также проходит по делам о приготовлении к массовым беспорядкам. Последнее уголовное дело в ее отношении было возбуждено 4 марта.