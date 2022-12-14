Песков связал присоединение Чернигова и Одессы с выбором граждан

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном присоединении Чернигова и Одессы, сказал, что все будет зависеть от выбора граждан. По его словам, главное сейчас — защитить людей в Донбассе.

О том, что Одесса и Чернигов «должны быть освобождены», в интервью «РИА Новости» заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. Он сказал, что «по срокам говорить, наверное, здесь будет сейчас неправильно, но я бы такую задачу не снимал».

Господина Пескова попросили прокомментировать это высказывание во время пресс-колла. Он утверждает, что «все зависит от выбора граждан, от решения людей».

«Первоочередной задачей является защита людей в ЛНР и ДНР. Мы видим непростую ситуацию в Донецке. И на этом прежде всего, конечно, сейчас концентрируются наши военные»,— сказал представитель Кремля.

В конце сентября в ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях Украины прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Местные избиркомы сообщили, что большинство участников плебисцита одобрили присоединение к РФ. Владимир Путин подписал соответствующее соглашение 30 сентября, а 5 октября назначил врио глав регионов.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер