«Газпром» построит новые ПХГ в центральной части России

«Газпром» намерен расширить свои подземные хранилища газа (ПХГ), сообщил начальник управления по подземному хранению газа компании Сергей Хан. Он уточнил, что «Газпром» также построит новые ПХГ в центральной части России.

В интервью журналу «Газовая промышленность» господин Хан рассказал, что планируется расширение Калужского ПХГ, а также строительство нового хранилища в отложениях каменной соли — Новомосковского (Тульская область). «По данным объектам выполняются проектно-изыскательские работы и прогнозируется выход на площадки строительства с 2026 и 2024 г. соответственно»,— уточнил он (цитата по «Интерфаксу»).

Он добавил, что помимо этого разрабатывается технико-экономическое обоснование для потенциальных объектов, в том числе для строительства Серпуховского и Сереговского ПХГ. Сроков завершения этих проектов он не привел.

В конце октября «Газпром» сообщал, что резерв газа в подземных хранилищах России достиг исторического максимума — 72,662 млрд куб. м. Компания говорила, что в целом готова к пиковым нагрузкам и обеспечению повышенного спроса на газ зимой. По итогам 11 месяцев этого года добыча «Газпрома» снизилась на 19,4% год к году, а спрос на газ компании на внутреннем рынке — на 5,7%

О ситуации на рынке газа — в материале «Ъ» «Встречная мерзлота».

Лаура Кеффер