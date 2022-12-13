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Из Петербурга в Дубай с 28 декабря начнут летать самолеты авиакомпании «Россия»

Первый российский авиаперевозчик запускает прямые рейсы в Дубай из Санкт-Петербурга. Жители города с 28 декабря смогут отправиться на курорт бортом авиакомпании «Россия».

В настоящее время запланировано четыре рейса в неделю: в среду, пятницу, субботу и воскресенье. За последнее время это уже третий художник, который включил в свое расписание прямые рейсы из Петербурга в Дубай. Речь идет об Emirates и Flydubai.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что аэропорт Пулково откроет 10 новых международных рейсов в 2023 году.

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