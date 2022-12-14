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Коммерсантъ FM
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Wildberries запустил маркетплейс сервисных услуг

На сайте онлайн-ритейлера Wildberries заработал маркетплейс сервисных услуг, которые могут понадобиться для крупногабаритных или сложных технических товаров. Речь идет о сборке, установке и подключении таких товаров, таких, как мебель, сантехника и бытовая техника, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.

Первыми крупными партнерами ритейлера были выбраны сервис «Руки» и сервисный центр «А-Айсберг». Стоимость услуг колеблется от 1,5 тыс. до 9 тыс. руб. Сейчас сервис доступен примерно в 40 населенных пунктах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани. Сейчас услугу можно получить только через сайт, но позднее компания планирует добавить сервис и в мобильные приложения на Android и iOS.

В Wildberries уточнили, что зафиксировали высокий интерес покупателей к товарам для дома и ремонта. За 11 месяцев продажи ритейлером мебели и предметов интерьера выросли на 129% год к году, DIY-товаров — 178%, бытовой техники — на 86%.

В декабре Wildberries установил новые правила для своих партнеров. Для поставщиков действует правило о габаритах товара: если указанные не совпадают с реальными во время замера, который проводят на складе, с продавца удерживается 10 тыс. руб. Продавцы и пункты выдачи считают штрафы ошибочными.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Wildberries добавила штрафов».

Лаура Кеффер

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