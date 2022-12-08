Wildberries добавила штрафов

Wildberries установил новые правила для своих партнеров. Продавцы и пункты выдачи столкнулись со штрафами на сотни тысяч рублей, они считают их ошибочными. Для поставщиков действует правило о габаритах товара: если указанные не совпадают с реальными во время замера, который проводят на складе, с продавца удерживается 10 тыс. руб. “Ъ FM” обнаружил сотни претензий в официальном чате маркетплейса в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

А пункты выдачи онлайн-площадка штрафует за низкие рейтинги. Об этой проблеме “Ъ FM” рассказал партнер Wildberries, предприниматель Артем Бобцов: «Правила у Wildberries меняются абсолютно хаотично, иногда по несколько раз в месяц. К этому все привыкли. Но последние нововведения касаются серьезных штрафов за оценки, которые ставят клиенты. Только при среднем балле 4,95 у пункта выдачи нет взысканий. Во всех остальных случаях штрафы космические. Когда рейтинг меньше 4,7, взыскание составляет 50% от суммы вознаграждений, которые точка получает за работу. В таком случае работа пунктов становится убыточной. Даже для тех, кто открылся недавно и пока не окупился.

Правила для всех одни. Могу сказать, что по нашей сети, в которую входит восемь пунктов, мы заплатили за прошлую неделю штрафов на 120 тыс. руб. В связи с чем раздумываем насчет целесообразности продолжения работы с Wildberries.

Продавцов много, все страдают от такой политики. Поэтому, конечно, многие объединяются, делают самовыкуп товара, ставят хорошие оценки. Таким образом накручивают рейтинги друг другу, не позволяя опускать их нерадивым покупателям либо конкурентам. Иногда все происходит наоборот.

Что касается проблем с габаритами, действительно небольшое количество продавцов хулиганили, занижая размеры или вес товара, потому что от этого зависит стоимость его хранения на складе Wildberries. А под раздачу в итоге попали все. Многим площадка совершенно необоснованно выставляет штрафы. Например, продавцов постельного белья в частности подушек маркетплейс штрафует из-за того, что их товар якобы занимает больше места, чем есть на самом деле, хотя в упаковке они все в сжатом виде. Представитель Wildberries достает эту подушку, измеряет и говорит, что она занимает больше места, чем было заявлен, а потом выставляет продавцам штрафы».

Сотрудничество с маркетплейсами — один из самых доступных бизнесов для россиян. Конкурент Wildberries — Ozon — стал наиболее популярной франшизой по версии Forbes: под его вывеской за девять месяцев 2022 года открылось более 2.5 пунктов выдачи. Инвестиции в такой бизнес рекордно низкие — несколько сотен тысяч рублей.

При этом бизнес Wildberries масштабнее: по итогам девяти месяцев оборот компании превысил 1 трлн руб. — вдвое больше, чем у Ozon. “Ъ FM” попросил Wildberries прокомментировать проблемы своих партнеров. Маркетплейс объяснил новые правила повышением качества сервиса: «Если покупатели всем довольны, то и рейтинг у такого пункта высокий.

Компания в таком случае еще и доплачивает сверху. Если же у покупателей есть претензии, то это отражается на рейтинге, и пункт депремируется. По поводу истории с габаритами товаров, к сожалению, часть предпринимателей случайно или намеренно указывают неверные габариты при их поставке своей продукции на склады.

Обманывая нас, они пытаются получить более низкие тарифы на перевозки. Убытки несет не только Wildberries, но и партнеры-перевозчики, такой же малый бизнес. По сути, это просто мошенничество. Представьте ситуацию, вы приходите на почту, говорите, что хотите отправить флешку, а на самом деле пытаетесь отправить телевизор».

Штрафами на Wildberries интересовался и Минпромторг. Еще в октябре комиссия при ведомстве потребовала сделать систему более прозрачной.Сам маркетплейс отметил, что по итогам года выплатит партнерским пунктам 25 млрд руб. — там называли эту сумму рекордной для России.

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Иван Корякин