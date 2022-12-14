Депутат гордумы Воронежа Роман Жогов частично признался в мошенничестве и остался в СИЗО

Воронежский областной суд оставил без удовлетворения жалобу депутата гордумы Романа Жогова на арест на два месяца. Первая инстанция заключила под стражу политика 2 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Неделей позже воронежское управление СКР предъявило Роману Жогову обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). По версии следствия, супруга депутата Мария с 2010 по 2020 год числилась в штате ООО «Воронежский опытно-механический завод», которое возглавлял бывший вице-спикер гордумы Александр Провоторов, сам осужденный за мошенничество на выборах 2020 года. На предприятии жена Романа Жогова, отмечает следствие, ежемесячно получала около 20 тыс. руб. (всего около 2,4 млн руб.), при этом Провоторов якобы полагал, что выплачиваемые таким образом деньги шли на поддержку местного отделения «Единой России».

Роман Жогов вину не признал и назвал дело политическим заказом. По его словам, он конкурировал с Александром Провоторовым за пост заместителя председателя думы.

Руководитель управления СКР Кирилл Левит в интервью «Ъ-Черноземье» заметил, что господин Жогов «себя представляет чуть ли не политическим заключенным, но почему-то никак не отвечает по существу возникшего в отношении него подозрения». «Думаю, это происходит потому, что мы потратили почти год на производство оперативно-разыскных мероприятий и проверочных действий, чтобы подтвердить или опровергнуть обоснованность поданного еще в прошлом году заявления в отношении него о совершении мошенничества. И, только получив обоснованные данные, смогли возбудить уголовное дело. Возразить ему против собранных материалов нечего», — рассказал господин Левит.

В гордуме Роман Жогов возглавлял фракцию «Единой России». После ареста партия приостановила его членство.

Во время заседания в облсуде господин Жогов признал факт фиктивного устройства супруги и выразил готовность сложить полномочия депутата. «Моя супруга не имеет отношения к фиктивному трудоустройству. Я давал документы Провоторову сам», — рассказал Роман Жогов.

Депутат также сказал, что готов давать показания и сообщил следователю об этом. После задержания он не смог этого сделать, так как ему было плохо. Роман Жогов пожаловался на ухудшение здоровья в связи с «жесточайшим стрессом». В СИЗО он несколько раз обращался за медицинской помощью. В заключении он, в частности, переболел гриппом. В последнем слове депутат сказал, что ему нужно комплексная оценка состояния сердца.

Кроме того, Роман Жогов и Александр Провоторов находятся в одном СИЗО. Защита считает, что следствие подталкивает их к общению.

Подробнее о деле читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Следователей привлекло трудоустройство».

Сергей Толмачев, Александр Прытков

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте