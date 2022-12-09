Депутату гордумы Воронежа Роману Жогову предъявлено обвинение в мошенничестве

Управление Следственного комитета России (СКР) по Воронежской области предъявило депутату гордумы облцентра и главе фракции «Единая России» в ней Роману Жогову обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Его адвокат Станислав Рывкин пояснил «Ъ-Черноземье», что обвинение было предъявлено вчера. Господина Жогова неделю назад заключили под стражу до 29 января по уголовному делу о хищениях.

Версия следствия касается взаимоотношений семьи депутата с его бывшим коллегой Александром Провоторовым, который в марте этого года был приговорен к двум годам колонии за мошенничество. Супруга господина Жогова Мария с 2010 по 2020 год числилась в штате ООО «Воронежский опытно-механический завод», которое возглавлял Александр Провоторов, и ежемесячно получала около 20 тыс. руб. При этом Провоторов якобы полагал, что выплачиваемые таким образом деньги (всего около 2,4 млн руб.) шли на поддержку местного отделения «Единой России». Роман Жогов вину не признает и обжаловал арест. «Единая Россия» приостановила его членство в партии.

Как дело господина Жогова прокомментировал главный следователь региона, читайте в интервью «Ъ-Черноземье».

Сергей Толмачев