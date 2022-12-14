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Коммерсантъ FM
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Пушилин оценил нанесенный Украиной ущерб в 1,3 трлн рублей

Украина нанесла Донецкой народной республике (ДНР) ущерб более чем на 1,3 трлн руб., утвеждает врио главы ДНР Денис Пушилин. Он уточнил, что эта цифра «ориентировочно подсчитывались» и была озвучена представителем ДНР в Совете по правам человека Еленой Шишкиной.

Денис Пушилин

Денис Пушилин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Денис Пушилин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Господин Пушилин считает, что «эта сумма достаточно серьезная». «Если говорить только по разрушенному жилью, то цифры очень приблизительные... Но здесь нужно учитывать еще и разрушенные предприятия, здесь нужно еще учитывать разрушенную инфраструктуру, объекты критической инфраструктуры»,— сказал он в интервью «РИА Новости».

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль накануне заявил, что ВВП страны может потерять до 50% в 2023 году, если военные действия не прекратятся. Он сообщил, что по итогам 2022 года ущерб от военного конфликта может составить около $700 млрд. В ноябре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на восстановление страны после окончания военных действий потребуется более $1 трлн.

О поддержке Киева странами Запада — в материале «Ъ» «Украине запасли энергии на зиму».

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