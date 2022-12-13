Премьер Украины: экономика страны в 2023 году может потерять до 50% из-за военных действий

Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что ВВП Украины может потерять до 50% в 2023 году, если военные действия в стране не прекратятся. По его словам, по итогам 2022 года ущерб от военного конфликта может составить около $700 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Шмыгаль (в центре)

Фото: Reuters Денис Шмыгаль (в центре)

Фото: Reuters

По его словам, сокращение украинской экономики прогнозируется на уровне 35–40%, если военные действия продолжатся, страна может потерять «еще плюс 10% к этим цифрам». «То есть до 50% нашего ВВП в нынешнем измерении»,— сказал Денис Шмыгаль на Форуме по экономической устойчивости и реконструкции Украины в Париже (цитата по «Укринформу»).

Господин Шмыгаль напомнил, что в июне власти Украины совместно с Всемирным банком оценили ущерб от военных действий в стране в $350 млрд. «До конца года эта сумма, очевидно, удвоится. Мы понимаем это, поскольку разрушения продолжаются»,— добавил он.

30 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на восстановление страны после окончания военных действий потребуется более $1 трлн. По оценкам Еврокомиссии, ущерб, понесенный Украиной в ходе военных действий, составляет €600 млрд.

О том, что происходит на 293-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».