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Коммерсантъ FM
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В аэропортах Москвы задержано или отменено более 40 рейсов

В Москве из-за непогоды задержано или отменено 45 авиарейсов. По состоянию на 7:19 во Внуково задержано восемь рейсов, отменено четыре. В Домодедово задержано 23 рейса, отменено четыре. В Шереметьево задержано пять рейсов, отменен один, следует из данных «Яндекс.Расписания».

В столице за неполных два дня выпало больше половины месячной нормы осадков. По прогнозу Гидрометцентра, сегодня, 14 декабря, в Москве будет –3...–5°С (в Подмосковье –2...–7°С), снег с гололедицей и снежные заносы. 15 декабря температура воздуха ожидается на том же уровне, будет облачно с прояснениями и небольшой снег, местами метель.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Москва проходит испытание непогодой».

Лаура Кеффер

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