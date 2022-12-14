Адвокат унаследовал приговор

К четырем годам колонии общего режима приговорил Тушинский райсуд Москвы известного в прошлом столичного адвоката Тимура Маршани, признав его виновным в особо крупном мошенничестве. Как было установлено в суде, в июле 2020 года он получил от своих клиентов 20 млн руб. в качестве гонорара при ведении их наследственного дела. Однако заказчики вскоре расторгли с ним соглашение, посчитав, что адвокат присвоил деньги, ничего не сделав для решения их вопросов. Осужденный и его защитник опровергают обвинения, заявляя, что ему просто не дали завершить свою работу.

Тимур Маршани пришел в суд с костылем, сильно хромая на правую ногу. Как выяснилось позже, после перенесенной инфекции у мужчины случился инсульт — так и не оправившись, он получил инвалидность. Из-за нее, пояснил защитник Алексей Петров, его клиент был вынужден отказаться от адвокатской практики и приостановить свое членство в коллегии. Кстати, учитывая инвалидность, судья Елена Орлова позволила Тимуру Маршани слушать приговор сидя.

Из первых же строк решения стало ясно, что председательствующая признала подсудимого виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), и поэтому вопрос заключался лишь в том, какое наказание Тимур Маршани получит. Прокурор в прениях попросила назначить ему пять лет общего режима, но при этом отказать в удовлетворении иска потерпевших на сумму 3 млн руб., поданного в порядке возмещения причиненного морального вреда.

Согласно приговору, потерпевшие Наталья Алоец и ее дочери Ирина Моисеева и Арина Алоец, после гибели своего бывшего мужа и отца в 2019 году пытались вступить в наследственные права. Тем более что погибший был довольно обеспеченным человеком, владевшим столичной недвижимостью на сумму более 1 млрд руб. Но поскольку завещания мужчина не оставил, было необходимо провести розыск его собственности.

Знакомые посоветовали женщинам обратиться к адвокату Тимуру Маршани, известному ведением резонансных дел. В частности, он выиграл в суде присяжных уголовное дело главврача роддома, обвиняемого в гибели младенца, а также инвалида из Анапы, потерявшего миллион рублей, вложенных в сомнительный финансовый проект, который рекламировали звездные артисты. Адвокату удалось добиться удовлетворения поданных к ним исков.

Не сомневаясь, что такой маститый юрист справится с задачей, клиенты ему полностью доверились. С конца 2019 года и по февраль 2020-го они передали в компанию, с которой сотрудничал адвокат, более 3 млн руб., а затем еще 17 млн. Якобы деньги потребовались в качестве вознаграждения за выигрыш ряда гражданских дел в судах. Однако, по мнению клиенток, адвокат их просто обманул, оставив деньги себе. В результате последовало обращение в СКР, где и возбудили уголовное дело.

Сам обвиняемый защитник и его представитель утверждали, что заплаченные клиентами деньги были им возвращены, а господин Маршани добросовестно занимался поиском имущества покойного и участвовал в рассмотрениях Солнцевским и Тушинским райсудами гражданских дел на общую сумму почти 200 млн руб., из которой и был определен его гонорар в 10%. «Если бы с Тимуром Маршани не расторгли соглашение,— утверждал его адвокат,— исход дела мог быть иным. Моему клиенту просто не удалось довести его до конца».

Председательствующая Елена Орлова тем не менее приговорила Тимура Маршани к четырем годам заключения, оставив иск к нему, как и просила прокурор, без рассмотрения.

После того как конвоиры вывели из зала осужденного, его защитник Алексей Петров заявил “Ъ”, что приговор будет обжаловать, полагая, что уголовное преследование господина Маршани в целом связано с его адвокатской деятельностью, которой были недовольны отдельные силовики.

Алексей Соковнин