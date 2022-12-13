В Пентагоне не располагают доказательствами противозаконного использования Украиной военной помощи

У Министерства обороны США нет информации, которая свидетельствовала бы о неправомерном использовании Украиной западной военной помощи. Как отметил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, на отсутствие проблем с законностью использования военной поддержки ВСУ указывает развитие конфликта.

«Мы не располагаем заслуживающими доверия данными о том, что украинская помощь могла быть переориентирована на незаконные цели. Думаю, что результаты на поле боя говорят сами за себя»,— заявил господин Райдер во время сегодняшнего брифинга (его запись доступна на сайте Пентагона).

Пресс-секретарь также сообщил, что пока не может ничего объявить относительно поставок Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot. Ранее об их потенциальной отправке американской стороной ВСУ в ближайшее время сообщал CNN.

10 декабря заместитель постпреда США при ООН Ричард Миллс заявил, что Вашингтон готов рассмотреть сообщения о возможных утечках поставляемого Украине оружия. Тогда он отметил, что США «не услышали вызывающих доверие доказательств попадания вооружений не в те руки». Позднее телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил о планах Пентагона увеличить число своих военных на Украине для усиления контроля за поставляемым вооружением.

О последствиях ввода российских войск на Украину — в трансляции «Ъ».

Андрей Сапожников