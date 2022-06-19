Комиссию заиграют

“Ъ” узнал, что власти вместе с экспертным сообществом готовят концепцию поддержки игровой индустрии. Одной из мер может стать заморозка комиссии от продажи игр в российских магазинах приложений. Это позволит стимулировать студии вкладывать оборотные средства в разработку новых продуктов, считают эксперты. Некоторые площадки уже устанавливают льготные комиссии: у VK Play, например, она составляет 5%. В NashStore считают инициативу полезной, но рассчитывают на «государственную поддержку».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Источники “Ъ” рассказали, что чиновники и участники рынка готовят концепцию реформирования законодательства в части регулирования игровой индустрии для создания необходимых мер поддержки. Возможные меры поддержки отрасли обсуждались, в частности, на сессии «Цифровое право и кибербезопасность в контексте игровой индустрии» 18 июня на ПМЭФ. Ранее администрация президента (АП) уже провела закрытую встречу с российскими разработчиками видеоигр, чтобы обсудить поддержку (см. “Ъ” от 20 мая). Источник, близкий к АП, знает о подготовке мер. По его словам, документ «в работе».

Проблемы у игровой индустрии возникли из-за военных действий РФ на Украине. Гейм-дизайнеры начали терять зарубежных партнеров, у разработчиков появились трудности с доступом к площадкам дистрибуции мобильных (AppStore, GooglePlay) и компьютерных игр (Steam). С российского рынка игр начали уходить крупные игроки: Plarium и Game Insight решили закрыть действовавшие в РФ студии, где работали почти 1 тыс. человек. Подразделение SberGames закрыл Сбербанк.

Государство готово поддержать сегмент, отметил в рамках ПМЭФ глава комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев: «Необходима адаптация налоговых и других льгот для IT-отрасти под игровую индустрию». Сейчас есть реестр отечественного ПО, однако он не настроен под игровые продукты, например АА-игры, цикл разработки которых составляет от года до трех лет, пояснил он. По мнению господина Журавлева, нужно включать в реестр ПО MVP («минимально жизнеспособный продукт», ранняя версия), тогда компания сможет претендовать на льготы по НДС. Также, считает он, следует заморозить комиссию магазинов приложений от продажи российских игр.

Традиционно игровая индустрия в РФ была ориентирована на экспорт, более 80% прибыли компаний формировалось за рубежом, отметил заместитель гендиректора по правовым вопросам АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) Борис Едидин, и аудитории в стране никогда не будет достаточно: «Необходимо создать такие регуляторные условия, которые бы позволили развиваться внутри по новым правилам, а экспортный потенциал сохранился». Кроме того, по его мнению, нужно определить порядок выхода зарубежных игр для российской аудитории, поскольку «мощности крупных зарубежных студий в разы больше».

Российские магазины приложений, запущенные в мае — RuStore (VK), NashStore (АНО «Цифровые платформы») и RuMarket (создан российским офисом Gett), пока не анонсировали размер комиссии для разработчиков. Гендиректор VK Владимир Кириенко заявил, что она «точно будет меньше 15%». На ПМЭФ директор по стратегическому развитию VK Play (в апреле VK создала отдельную площадку видеоигр для России, отделив ее от международной MY.Games) Артем Черменин сообщил, что комиссия составит 5%.

Основные проблемы игрового рынка — низкая ликвидность, изменение циклов создания продукта, дистрибуции, форматов взаимодействия с потребителями, считает глава департамента игрового рынка и международного сотрудничества NashStore Николай Ким: «Послабления в комиссии магазинов помогут только крупным игрокам, которые быстро решат более важные проблемы. Малые и средние издатели просто не смогут дойти до этой поддержки».

По его мнению, было бы полезно субсидировать комиссию и давать льготные периоды на платные коммерческие сервисы за счет отраслевой или государственной поддержки. В VK отказались от комментариев.

Основатель rawg.io Гаджи Махтиев считает позитивной идею заморозки комиссии для разработчиков: «Скорее всего, площадки назначат технические платежи в 5% или 10%, но это будет существенно ниже, чем у Apple, Google или Steam, которым девелоперы платят до 30%». Но основной вопрос в том, подчеркивает эксперт, кто будет компенсировать эту разницу.

Юлия Тишина, Никита Королев