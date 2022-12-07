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Коммерсантъ FM
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Чистосердечные госкомпании

Директивы принудят их к самостоятельному расчету доли МСП и уровня конкуренции в закупках

Для заполнения пробела в знаниях правительства о происходящем в закупках госкомпаний — он возник из-за разрешения не отчитываться о санкционных сделках — Минфин намерен разослать субъектам ФЗ-223 новую редакцию директив, регулирующих их отчетность о конкурентных и неконкурентных закупках и сделках с единственными поставщиками и МСП. Де-факто правительство готово при оценке конкурентной среды в закупках госкомпаний поверить им на слово — впрочем, лишь до тех пор, пока в закупочной информсистеме не появится закрытый раздел с нужными Белому дому данными.

Курирующий имущественный блок Минфина замминистра Алексей Моисеев намерен директивно потребовать от госкомпаний данных, недостающих государству

Курирующий имущественный блок Минфина замминистра Алексей Моисеев намерен директивно потребовать от госкомпаний данных, недостающих государству

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Курирующий имущественный блок Минфина замминистра Алексей Моисеев намерен директивно потребовать от госкомпаний данных, недостающих государству

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с проектом новых «закупочных» директив правительства, адресованных госкомпаниям,— документ подписан курирующим имущественный блок заместителем главы Минфина Алексеем Моисеевым и разослан его коллегам по правительству на согласование. Новые директивы призваны заменить версию №1519п-П13 от 20 февраля 2019 года — она обязывала госкомпании отчитываться о состоянии конкуренции и доле МСП в их закупках на основании данных, переданных ими в ЕИС (единую информсистему в сфере закупок).

В условиях сокрытия от ЕИС данных о закупках для защиты госкомпаний от санкций новые директивы должны принудить их к предоставлению Минфину информации о конкуренции и закупках у малого бизнеса уже по их собственным расчетам. Проект предполагает, что это позволит шире оценивать эффективность закупок субъектов ФЗ-223,— в отличие от директив №1519п-П13 он также требует данных о стоимостной и количественной долях неконкурентных закупок и закупок у единственного поставщика и о росте числа и доли МСП в поставках госкомпаниям. Госкомпании в десятидневный срок с момента их получения должны будут провести заседания советов директоров (набсоветов) для принятия решений о разработке или корректировке «программ повышения качества управления закупочной деятельностью» в соответствии с новыми требованиями и распространении их на дочерние организации, а через 20 дней после их принятия — опубликовать документы на межведомственном портале управления госсобственностью.

Подготовить проект документа, который позволит правительству сохранить требования по закупкам госкомпаний у малого бизнеса, в конце августа требовал первый вице-премьер Андрей Белоусов, ранее с письмом об этом в правительство обращался курирующий закупки заместитель главы Минфина Алексей Лавров (см. “Ъ” от 21 сентября). По закону 223-ФЗ и подзаконным актам госкомпании должны закупать у субъектов МСП не менее 25% от совокупного годового объема закупок. При этом 20% закупок должны осуществляться по результатам закупочных процедур, в которых могут принимать участие только субъекты МСП (так называемые спецторги). В целом же после запрета «санкционным» госкомпаниям размещать в ЕИС информацию о своих закупках государство потеряло данные о половине таких сделок (около 5 трлн руб. за полгода при годовом объеме 22 трлн руб.).

Впрочем, самостоятельный расчет госкомпаниями уровня конкуренции и доли МСП в их закупках не будет долгим — Белый дом уже утвердил постановление, регламентирующее доступ к закрытой части ЕИС, где будут собраны данные о «санкционных» закупках госкомпаний. Доступ к данным о планах госкомпаний по закупкам, а также к аналитике и данным реестра договоров получит и Корпорация МСП, ответственная за мониторинг закупок госкомпаний у малого бизнеса. С апреля 2023 года эти данные станут вновь доступны регуляторам и контролерам (см. “Ъ” от 10 ноября), что должно стимулировать госАО к достоверной отчетности: иначе «разрывы» в статистике могут вызвать интерес проверяющих. В Минфине вчера на вопросы “Ъ” о верификации предоставленных госАО данных оперативно ответить не смогли.

Олег Сапожков

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