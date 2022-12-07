Чистосердечные госкомпании

Для заполнения пробела в знаниях правительства о происходящем в закупках госкомпаний — он возник из-за разрешения не отчитываться о санкционных сделках — Минфин намерен разослать субъектам ФЗ-223 новую редакцию директив, регулирующих их отчетность о конкурентных и неконкурентных закупках и сделках с единственными поставщиками и МСП. Де-факто правительство готово при оценке конкурентной среды в закупках госкомпаний поверить им на слово — впрочем, лишь до тех пор, пока в закупочной информсистеме не появится закрытый раздел с нужными Белому дому данными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Курирующий имущественный блок Минфина замминистра Алексей Моисеев намерен директивно потребовать от госкомпаний данных, недостающих государству

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Курирующий имущественный блок Минфина замминистра Алексей Моисеев намерен директивно потребовать от госкомпаний данных, недостающих государству

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с проектом новых «закупочных» директив правительства, адресованных госкомпаниям,— документ подписан курирующим имущественный блок заместителем главы Минфина Алексеем Моисеевым и разослан его коллегам по правительству на согласование. Новые директивы призваны заменить версию №1519п-П13 от 20 февраля 2019 года — она обязывала госкомпании отчитываться о состоянии конкуренции и доле МСП в их закупках на основании данных, переданных ими в ЕИС (единую информсистему в сфере закупок).

В условиях сокрытия от ЕИС данных о закупках для защиты госкомпаний от санкций новые директивы должны принудить их к предоставлению Минфину информации о конкуренции и закупках у малого бизнеса уже по их собственным расчетам. Проект предполагает, что это позволит шире оценивать эффективность закупок субъектов ФЗ-223,— в отличие от директив №1519п-П13 он также требует данных о стоимостной и количественной долях неконкурентных закупок и закупок у единственного поставщика и о росте числа и доли МСП в поставках госкомпаниям. Госкомпании в десятидневный срок с момента их получения должны будут провести заседания советов директоров (набсоветов) для принятия решений о разработке или корректировке «программ повышения качества управления закупочной деятельностью» в соответствии с новыми требованиями и распространении их на дочерние организации, а через 20 дней после их принятия — опубликовать документы на межведомственном портале управления госсобственностью.

Подготовить проект документа, который позволит правительству сохранить требования по закупкам госкомпаний у малого бизнеса, в конце августа требовал первый вице-премьер Андрей Белоусов, ранее с письмом об этом в правительство обращался курирующий закупки заместитель главы Минфина Алексей Лавров (см. “Ъ” от 21 сентября). По закону 223-ФЗ и подзаконным актам госкомпании должны закупать у субъектов МСП не менее 25% от совокупного годового объема закупок. При этом 20% закупок должны осуществляться по результатам закупочных процедур, в которых могут принимать участие только субъекты МСП (так называемые спецторги). В целом же после запрета «санкционным» госкомпаниям размещать в ЕИС информацию о своих закупках государство потеряло данные о половине таких сделок (около 5 трлн руб. за полгода при годовом объеме 22 трлн руб.).

Впрочем, самостоятельный расчет госкомпаниями уровня конкуренции и доли МСП в их закупках не будет долгим — Белый дом уже утвердил постановление, регламентирующее доступ к закрытой части ЕИС, где будут собраны данные о «санкционных» закупках госкомпаний. Доступ к данным о планах госкомпаний по закупкам, а также к аналитике и данным реестра договоров получит и Корпорация МСП, ответственная за мониторинг закупок госкомпаний у малого бизнеса. С апреля 2023 года эти данные станут вновь доступны регуляторам и контролерам (см. “Ъ” от 10 ноября), что должно стимулировать госАО к достоверной отчетности: иначе «разрывы» в статистике могут вызвать интерес проверяющих. В Минфине вчера на вопросы “Ъ” о верификации предоставленных госАО данных оперативно ответить не смогли.

Олег Сапожков