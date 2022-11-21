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Коммерсантъ FM
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Малый бизнес растерял продажи и кадры

Мониторинг МСП

Октябрьский индекс RSBI составил 48,5 пункта, что означает продолжающееся второй месяц подряд снижение деловой активности малого и среднего бизнеса — она вернулась к показателям весны 2022 года. Такое падение — реакция владельцев и топ-менеджеров 1796 компаний сектора из всех регионов РФ на «геополитические и экономические процессы», поясняют авторы исследования из ПСБ, «Опоры России» и агентства Magram Market Research. В составе индекса некоторый рост показала только компонента кредитов. «Доля тех, кто не смог получить кредит или был не уверен в его одобрении, упала до 11,3%, минимума за все время наблюдений»,— замечают авторы.

Все остальные компоненты индекса заметно снизились. Так, продажи падают уже больше года, но в октябре это снижение сильнее всего повлияло на результат общего индекса. Ухудшились как фактические показатели, так и ожидания. О падении выручки заявляют уже 47% опрошенных, а в ближайший квартал ее роста ждут лишь 19% респондентов (на 2% меньше, чем в сентябре), снижения же — 36% (на 3% больше). В октябре в отрицательную зону ушла оценка кадровой ситуации — до минимума с мая 2020 года. Нанимали новый персонал лишь 8% (на 3% меньше, чем в сентябре), а доля тех, кто сообщил о сокращениях, в октябре составила 21% (на 5% больше, чем в сентябре). Индекс инвестиций остался в зоне роста, но откатился до уровня ноября 2020 года. В октябре доля инвестирующих в расширение бизнеса снизилась на 7% — до 14% (минимум с лета 2020 года), а доля респондентов, заявивших о снижении расходов на инвестиции, увеличилась до 11% (на 3% больше, чем месяцем ранее). В ближайший квартал увеличивать капвложения намерен 21% респондентов (на 4% меньше, чем в сентябре), сокращать вложения в бизнес готовы 6% (без изменений).

На этом фоне наиболее заметно снизилась деловая активность МСП, значение же индекса микробизнеса продолжило стремиться к минимумам года, но более плавно благодаря большей устойчивости ожиданий. Увереннее других себя чувствовали промышленные МСП, деловая активность которых росла, хотя и менее уверенно (из-за пессимизма в инвестициях и оценки состояния кадров, см. график). В торговле и услугах начался выраженный спад деловой активности, во многом благодаря пессимизму в отношении будущих продаж.

Артем Чугунов

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