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Коммерсантъ FM
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Продавцы идут в курьеры

Inventive Retail Group запустит доставку товаров из-за границы

Российские продавцы крупных зарубежных брендов ищут новые возможности для заработка в условиях ухода из страны иностранных компаний. Inventive Retail Group, развивавшая магазины Nike, запустит сервис для заказа товаров из-за границы. У компании большой опыт в создании онлайн-магазинов, но конкуренция среди подобных сервисов растет, а потребители к ним еще не привыкли, предупреждают эксперты.

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Inventive Retail Group (IRG) планирует запустить сервис доставки товаров из-за границы brandly, обнаружил “Ъ”. Домен зарегистрирован входящим в группу ООО «еКоммерс решения». В кратком описании на сайте сказано, что brandly создан для доставки «топовых брендов», гарантирует возврат и будет принимать российские банковские карты. Полноценный сайт еще находится в разработке. В IRG не стали комментировать новый проект подробнее на данном этапе.

IRG входит в ГК «Ланит» Филиппа Генса, развивает сети re:Store, Samsung, Xiaomi, Street Beat, UNOde50 и др. Включает около 400 магазинов в 35 городах РФ. Продажи IRG в 2021 году выросли на 46%, до 125,4 млрд руб. год к году.

Как отмечает партнер Data Insight Борис Овчинников, бизнес IRG ранее строился на представительстве в России сильных международных брендов, большинство из которых в этом году ушли из страны. Запуск новых направлений необходим для компании, и логично, что та обратила внимание на альтернативные модели закупки, говорит эксперт. Так, после начала военных действий на Украине и ужесточения западных санкций о прекращении работы в РФ заявил датский производитель игрушек Lego и американский производитель спортивной одежды и обуви Nike, магазинами которых управляла IRG. На месте точек Lego IRG запустила свой проект «Мир кубиков». А магазины Nike в условиях остановки новых поставок придется закрыть, говорили в IRG.

По словам господина Овчинникова, сервисы-посредники для заказа товаров из иностранных онлайн-магазинов могут быть перспективным направлением бизнеса в России. Весной подобную платформу CDEK.Shopping запустил логистический оператор СДЭК, а в ноябре доставка из Asos, Farfetch, Zara, H&M, Nike появилась у «Почты России».

Зачастую для выкупа товара в иностранных интернет-магазинах сервисы привлекают собственных сотрудников или партнеров. Заказ сначала попадает на зарубежный склад, а затем отправляется в Россию. Источник “Ъ” на рынке e-commerce полагает, что IRG может пользоваться услугами агента с банковской картой иностранного банка, который и будет заказывать товар. Но такую схему отличают длительные сроки доставки — месяц и более, предупреждает он. В организации логистики между Европой и РФ также остаются сложности, говорили собеседники “Ъ”. У CDEK.Shopping средний срок доставки заказов — 30 дней, «Почта России» обещала доставить товар в срок от 14 дней.

Гендиректор шопинг-сервиса BUYMI Светлана Нелюбина отмечает, что с учетом текущего курса валют покупки напрямую на зарубежных онлайн-платформах в сегменте средний и премиум могут быть до двух раз выгоднее, чем в офлайн-магазинах в России. По данным BUYMI, сегодня 55% покупок через сервис приходится на одежду, 25% — на обувь и 15% — на аксессуары. Наиболее популярными брендами в BUYMI называют Nike, UGG, Dolce & Gabbana, Saint Laurent, Jacquemus и другие.

Борис Овчинников называет среди основных трудностей для развития подобных платформ уже высокую конкуренцию, риски подпадания под вторичные санкции, сложность интерфейсов для пользователей и низкую степень осведомленности потребителей. Хотя IRG имеет опыт создания качественных интернет-магазинов и продвижения этих платформ, поэтому есть вероятность, что компания преодолеет эти проблемы лучше, чем вышедшие из B2B-рынка конкуренты, говорит эксперт. По словам Светланы Нелюбиной, развитие доставки товаров из-за рубежа будет зависеть от валютных курсов, покупательной способности россиян и их интереса к привычным зарубежным брендам.

Алина Савицкая

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