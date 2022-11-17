Ритейлеров обеспечат поставками

После прекращения работы в России части международных курьерских служб некоторые российские ритейлеры и производители столкнулись с трудностями в поставках небольших партий или образцов продукции из-за рубежа. «Почта России» решила запустить свой сервис коммерческой доставки из Китая и Европы. По мнению экспертов, подобная услуга особенно актуальна для компаний малого и среднего бизнеса. При этом, предупреждают участники рынка, доставка товаров в РФ в ряде случаев осложняется западными санкциями против российских перевозчиков и проблемами с платежами через SWIFT.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Почта России» запустила международную доставку небольших коммерческих отправлений из Китая и Европы, рассказали “Ъ” в компании. Сервис включает возможность оплаты услуги в рублях, прием доставляемого товара непосредственно с завода или склада за границей, международную перевозку и таможенное декларирование в адрес юридических лиц в Москве.

Отправления из Китая доставят в Москву за 10–15 дней авиасообщением и за 18–25 дней наземным транспортом, из Европы в Москву — за 7–10 дней, поясняют в «Почте России». Максимальный вес одной посылки из КНР — 20 кг, из Европы — 30 кг. Также планируется запуск курьерской доставки, добавил заместитель гендиректора по коммерческой деятельности «Почты России» Георгий Аликошвили.

Партнер One Story Ольга Сумишевская отмечает, что услугами по доставке небольших партий или образцов из-за рубежа в основном пользуются ритейлеры одежды, обуви, косметики и мебельные компании. Такой сервис может быть актуален для малого бизнеса, считает директор департамента логистики «Снежной королевы» Алексей Ермаков. Он отметил, что для относительно небольших товарных партий компания использует авиадоставку. В Melon Fashion Group (бренды Zarina, befree, Love Republic и Sela) отметили, что у компании нет потребности в небольших отправках.

Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов полагает, что появление новых игроков на рынке коммерческой доставки создаст условия для развития конкуренции среди логистов и снижения стоимости на подобные услуги. С весны этого года ряд российских компаний столкнулся со сложностями при организации доставки небольших коммерческих отправлений из-за рубежа, говорит гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. После начала военных действий РФ на Украине о приостановке отправки посылок в Россию объявили американские логистические компании FedEx, TNT и UPS. Кроме того, компания DHL с 1 сентября осуществляет доставку только из России за границу. После ухода с рынка международных игроков число заказов по услуге В2В Express в СДЭК выросло в 10–15 раз, говорит руководитель службы международной логистики и внешнеэкономической деятельности компании Андрей Побежимов.

Наблюдаются трудности в доставке, например, образцов продукции для маркетинговых исследований или сертификации, отмечает Алексей Ермаков. Сегодня сроки доставки товаров из Китая выросли в среднем на 20–30% по сравнению с прошлым годом вне зависимости от объема заказа, поясняет основатель I Am Studio Олег Воронин.

Реже стали осуществляться и поставки скоропортящихся продуктов для ресторанов и общепита, некоторые из них нужно заказывать у небольших дистрибуторов за рубежом, поясняет управляющий партнер Food Pictures Артем Валиев. В условиях ограниченного предложения компаниям иногда приходится доставлять небольшие товары в Россию — например, через знакомых, которые летят в страну, отмечает Олег Воронин.

«С уходом западных крупных почтовых сервисов никто не хотел браться за подобные операции по адекватным деньгам»,— говорит президент Baon Илья Ярошенко. По его словам, Baon использует китайские и вьетнамские производственные мощности, поэтому компанию интересует доставка из этих стран.

В то же время, говорит Андрей Побежимов, при организации международной доставки сохраняются логистические проблемы из-за западных санкций против авиационных и автомобильных перевозчиков из России, а также сложности с оплатой товаров иностранным поставщикам из-за ограничений SWIFT-платежей.

Алина Савицкая