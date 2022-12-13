Экс-президент Франции Саркози, осужденный за коррупцию, может избежать тюрьмы

В апелляционном суде Парижа рассматривается дело о коррупции и злоупотреблении влиянием бывшего президента Франции Николя Саркози. На апелляции смягчилась позиция обвинения. Прокуратура, ранее настаивавшая на трехлетнем сроке заключения, из которых лишь два года считались бы условными, запрашивает теперь три года условно.

Решение Уголовного суда Парижа, вынесенное в марте 2021 года, грозило превратить господина Саркози в единственного президента послевоенной Франции, приговоренного к реальному тюремному сроку. В апелляции прокуратура согласилась с условным заключением на весь срок.

О решении суда по делу Николя Саркози — в материале «Ъ» «Экс-президенту Франции выпал трудный год».

Алексей Тарханов, Париж