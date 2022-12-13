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«ЛитРес» назвал самыми продаваемыми книгами 2022 года «К себе нежно» и «1984»

Библиотека электронных и аудиокниг «ЛитРес» составила рейтинг самых продаваемых изданий в 2022 году. Абсолютным лидером по продажам стала книга Ольги Примаченко «К себе нежно», на втором месте — роман-антиутопия Джорджа Оруэлла «1984». Рейтинг популярных авторов в нынешнем году возглавил Борис Акунин. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы рейтинга.

Пятерка лидеров по количеству проданных экземпляров электронных и аудиокниг:

  1. Ольга Примаченко «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя» — более 74 тыс. (+83% к данным прошлого года).
  2. Джордж Оруэлл «1984» (+45% к продажам). Книга также лидирует в категории «Художественные книги»;
  3. Эдит Ева Эгер «Выбор. О свободе и внутренней силе человека» (+104%);
  4. Татьяна Мужицкая «Роман с самим собой. Как уравновесить внутренние ян и инь и не отвлекаться на всякую хрень» (+67% за год). Это также лидер в категории «Аудиокниги»;
  5. Фредрик Бакман «Тревожные люди».

Самым продаваемым среди новинок-2022 в рейтинге «ЛитРес» стало произведение Сергея Лукьяненко «Месяц за Рубиконом». Кроме того, три произведения автора вошли в десятку лучших книг года: «Месяц за Рубиконом» (6-е место), «Лето волонтера» (9-е место) и «Три дня Индиго» (10-е место). Книга Виктора Пелевина KGBT+ занимает седьмую позицию в общем рейтинге.

Борис Акунин получил в текущем году самую большую прибыль за продажу книг. На втором месте — Сергей Лукьяненко, на третьем — Виктор Пелевин.

По версии «ЛитРес», самыми популярными жанрами в 2022 году стали фэнтези, любовные романы, фантастика, психология и мотивация, знания и навыки.

Подробнее о книжных предпочтениях россиян в 2021 году — в материале «Ъ FM» «Книги разложили по интересам».

Милена Костерева

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