Замгенсека ООН Гриффитс посетил Херсон

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что заместитель Антониу Гутерриша Мартин Гриффитс посетил Херсон. Детали визита в ООН не привели. Господин Гриффитс является заместителем генсека по гуманитарным вопросам и координатором чрезвычайной помощи.

«Сегодня он (Гриффитс.— "Ъ") был в Херсоне»,— заявил представитель генсека на брифинге (цитата по ТАСС).

30 сентября президент Владимир Путин подписал договоры о включении в состав России четырех новых территорий, в том числе Херсонской области. 11 ноября Россия завершила вывод войск с правого берега Днепра, тогда Херсон перешел под контроль украинских сил. 13 ноября Associated Press представило репортаж о том, как местные жители встретили украинских солдат. Его сопровождали фотографии, на двух из которых изображены два человека, прикованных к столбам, в новости говорилось, что они предположительно сотрудничали с россиянами.

После комиссия по международному сотрудничеству Совета по правам человека при президенте России призвала офис верховного комиссара ООН по правам человека дать оценку этой информации.

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Мария Федотова