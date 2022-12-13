Белорусская дипломатия нашла преемника

В Белоруссии назначен новый министр иностранных дел. Вместо скоропостижно скончавшегося Владимира Макея эту должность занял его заместитель — Сергей Алейник. Все, что известно о преемнике, указывает: дипломатическая стратегия, которую Минск начал использовать еще в августе 2020 года, останется прежней. Она заключается в том, что осторожные и непубличные контакты с Западом продолжатся, но основные усилия будут направлены на развитие восточного направления.

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Фото: МИД РБ Сергей Алейник

Фото: МИД РБ

Сегодня белорусское государственное агентство БЕЛТА сообщило о назначении на пост главы МИДа Сергея Алейника. Публичная часть процедуры прошла весьма символично: новую должность дипломат получил, стоя рядом с военным — Андреем Лукьяновичем. Раньше последний был заместителем командующего военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны, а теперь стал командующим. Господин Алейник тоже вырос с первого заместителя главы МИДа до министра.

«Ну как непублично можно таких людей назначать? Поэтому я вас пригласил для того, чтобы действительно это было так, как это принято в нашем государстве,— сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.— Как это принято в нашем государстве, мы обсудили все нюансы его службы будущей (командующего ВВС и ПВО.— “Ъ”), твоей работы (главы МИДа.— “Ъ”). Сегодня приняли решение о назначении».

Вручив дипломату и военному по красной папке с документами, господин Лукашенко пожал им руки и проводил с напутствием: «Нелегко будет».

Напомним, что прежний глава белорусского МИДа Владимир Макей, который еще весной организовывал переговоры российской и украинской делегаций в Гомеле, скончался 26 ноября (по данным СМИ, от последствий инфаркта). Он имел имидж дипломата, который, пользуясь полным доверием Александра Лукашенко, все же уделял большее внимание западному вектору. Например, накануне драматических событий, связанных с переизбранием господина Лукашенко в 2020 году, он добивался возвращения в Минск посла США. На эту должность была назначена Джули Фишер, но вместо Минска она приехала в Вильнюс, который стал для западных дипломатов неофициальным центром для отслеживания ситуации в Белоруссии.

Между тем в Минске обращают внимание на то, что бывший первый заместитель Владимира Макея лучше всего подходит на роль преемника именно потому, что он почти во всем похож на своего предшественника.

Как и господин Макей, Сергей Алейник окончил сначала Минский государственный педагогический институт иностранных языков, а затем — Дипломатическую академию при МИД Австрии. После этого оба дипломата работали в западных дипмиссиях: Владимир Макей был представителем Белоруссии в Совете Европы и советником посольства во Франции, а Сергей Алейник — советником посольства в Нидерландах, постпредом Белоруссии при ООН в Женеве, послом в Ватикане и при Военном ордене госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского Родоса и Мальты.

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Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Владимир Макей

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Биография Сергея Алейника — это следствие традиций, которые были еще в советском МИДе. Тогда основным направлением подготовки дипломатов было западное»,— заверил «Ъ» белорусский политолог Петр Петровский, часто выражающий точку зрения властей. «Думаю, МИД под руководством Алейника получит задачу сохранять контакты с Западом и не допускать излишней эскалации,— добавил эксперт.— При этом наверняка будет расширена подготовка дипломатических кадров для новых направлений. Это будут специалисты по Востоку, страноведы со знанием языков».

Как ранее писал «Ъ», белорусский МИД еще в начале 2021 года получил указание сократить число дипломатических миссий на Западе и открыть новые в странах Азии — Индии, Вьетнаме и даже Гонконге, который входит в Китай по принципу «одна страна — две системы».

Белорусский политический аналитик Артем Шрайбман, который был вынужден покинуть страну, опасаясь преследования, рассуждает примерно в той же логике, что и господин Петровский. «Алейник — это человек, который может поддерживать в работоспособном состоянии контакты с Западом,— сказал эксперт “Ъ”.— Он и сейчас встречается с послами европейских стран, которые остаются в Минске. Возможно, у него даже будет преимущество из-за отсутствия токсичности, которую к концу срока приобрел Макей. Но я бы не ждал никаких серьезных изменений в ближайшее время, потому что его курс полностью продолжает предыдущий, а все его действия скованы внутренней ситуацией и ролью Минска в военных действиях. Это вопрос на перспективу».

Тем временем в офисе лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, которая считает себя победителем выборов 2020 года и имеет куда более интенсивные контакты с Западом, чем МИД страны, назначение нового министра прокомментировали ожидаемо холодно.

«Новоназначенный чиновник, как и Макей, продолжит заботиться о безопасности и интересах Лукашенко в рамках своих профессиональных обязанностей, жертвуя безопасностью и национальными интересами белорусов»,— заявил заместитель главы Объединенного переходного кабинета Валерий Ковалевский.

Кирилл Кривошеев