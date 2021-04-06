Александр Лукашенко проведет ревизию дипмиссий

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил масштабный пересмотр системы работы МИДа. Он планирует закрыть или как минимум сократить штат посольств в странах, где «перспективы белорусского дипломатического присутствия не просматриваются» и открыть там, где «где покупатель голосует своим рублем, долларом или евро за белорусский товар или услугу». Кто именно оказался в числе стран, где будут закрыты посольства, белорусские власти не раскрыли, лишь намекнув на давнего оппонента — Польшу. Зато список «выгодных друзей» уже оглашен — это Индия, Вьетнам и Гонгконг.

Александр Лукашенко провел совещание, посвященное работе внешнеполитического ведомства страны. Выступая перед белорусскими дипломатами, он заявил о той самой масштабной «оптимизации», которая наверняка займет не один год и серьезно изменит работу дипмиссий Белоруссии за рубежом.

«В ряде стран наш многолетний опыт свидетельствует о том, что перспективы белорусского дипломатического присутствия там не просматриваются,— отметил господин Лукашенко.— Так зачем нам сохранять свои посольства, тратить бюджетные средства на их содержание? К чему там полный штат дипломатов, отвечающих за направления, которые поставлены на паузу, мягко говоря? В таких случаях нужно работать на условиях взаимности, как это недавно было сделано с Польшей и Литвой». Напомним, что еще в октябре 2020 года послы Белоруссии в этих странах были отозваны, после чего послы Польши и Литвы в Минске тоже уехали домой.

Господин Лукашенко попросил своих подчиненных предложить, какие именно посольства следует сократить, а какие, наоборот, открыть. Но предупредил, что за свои предложения чиновники будут «нести персональную ответственность».

В качестве главного аспекта, по которому следует оценивать целесообразность открытия или закрытия посольства, президент Белоруссии назвал экономический. «Очевидно, что дружественной для нас является та страна, где покупатель голосует своим рублем, долларом или евро за белорусский товар или услугу, а правительство этому не препятствует, а наоборот, способствует»,— сказал он.

Конкретные предложения по поводу дипмиссий прозвучали почти сразу. «Во Вьетнаме, Индии финансово-экономические столицы — Хошимин, Мумбаи — находятся на расстоянии как минимум 1,5 тыс. километров от реальных столиц. Там расположены крупные финансовые, промышленные центры,— заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей после совещания.— Целесообразно (обеспечить.— “Ъ”) там непосредственное дипломатическое присутствие белорусской стороны. Есть смысл разместить там, условно говоря, наши генеральные консульства. Или Гонконг — у нас там нет нашего представительства, но это тоже очень перспективный регион, перспективный рынок». Он также отметил, что «как минимум в нескольких странах мира мы закроем наши посольства», но о ком именно идет речь — не уточнил.

Дипмиссии Белоруссии есть в 58 странах мира, включая большую часть стран Европы. В уже упомянутых Индии и Вьетнаме белорусские дипломаты тоже работают — но только в столицах, а в Китае, в состав которого входит и Гонконг, учреждения уже три — посольство в Пекине и генконсульства в Шанхае и Гуанчжоу.

«Дипломатическое присутствие Беларуси было сильно потрепано в период оптимизации, которую МИД пережил пару лет назад,— рассказал “Ъ” бывший временный поверенный в делах страны в Швейцарии Павел Мацукевич, уволившийся из МИДа в августе прошлого года.— После выборов (президента в 2020 году.— “Ъ”) наступил ледниковый период, который одними стараниями дипломатов не отогреть».

По мнению экс-дипломата, высказывания Александра Лукашенко о поиске выгоды, приведут к сокращению политических советников, которые «уже давно занесены в красную книгу» и остались в штате лишь относительно больших посольств.

«Это сигнал, что белорусские власти и не хотят ничего согревать, им диалог не нужен. После того как в августе они лишились внешней политики, ничего, кроме торговли, не остается,— считает господин Мацукевич.— Лучшая иллюстрация этого — отказ украинцев от проведения переговоров в Минске. Это знак того, что Украина уже смотрит на белорусский МИД как на филиал российского».

Вторую часть совещания Александр Лукашенко посвятил главному внешнеполитическому оппоненту своей страны — Польше, где проживает, в частности, автор признанного экстремистским Telegram-канала Nexta Степан Путило. «По правде говоря, наши политические контакты с этой страной никогда не были идеальными,— признал он.— Но мы в силу своего характера, менталитета долго мирились с отдельными выпадами и обвинениями в свой адрес, старались найти компромисс, проявляли гибкость, понимание. Но, оказалось, эти конструктивные подходы в Варшаве воспринимают как слабость. Декларируемая еще в июне прошлого года готовность польской стороны идти нам навстречу по целому ряду направлений сменилась обвинениями в фальсификации выборов, поддержкой наших нынешних беглых и их компаний, предоставлением убежища беглым предателям и экстремистам, экстремистским интернет-ресурсам. А потом дело дошло до санкций».

«Последней каплей», по словам белорусского президента, стали «неприкрытые попытки героизации бандитов и военных преступников».

Он имел в виду случаи в Бресте и Гродно. В Бресте на базе организации «Польская школа» в марте якобы прошла акция в поддержку «проклятых солдат» — польских подпольщиков, боровшихся с коммунистами как в годы Второй мировой войны (в составе Армии Крайовой), так и после нее. Их лидер Ромуальд Райс был казнен в 1946 году за расправу над 79 белорусами, проживавшими в Восточной Польше. В Гродно в проведении акций в его поддержку «с 2018 года по настоящее время» обвиняют главу Союза поляков Белоруссии.

«Причем особенно усердствует в героизации бандитов Армии Крайовой стремительно теряющая поддержку в обществе консервативная партия политиканов»,— отметил Александр Лукашенко, имея в виду правящую в Польше партию «Право и справедливость».

Теперь все подобные фонды и НКО в Белоруссии ждут проверки, перерегистрация, а иногда и закрытие. Это тоже поручение Александра Лукашенко. «Если они способны работать на государство, мы будем их терпеть и с ними сотрудничать,— пообещал он.— Нет — значит под нож. Это же не дело, когда эти структуры, существуя в Беларуси, втягивают молодежь в антигосударственную деятельность, организуют утечку квалифицированных кадров за рубеж. Слава богу, сейчас этот поток снизился, потому что увидели, кто есть кто».

По мнению белорусского политолога Петра Петровского, ответом на действия Варшавы может стать запуск в Белоруссии СМИ на польском языке.

«В экспертных кругах уже ведется дискуссия о необходимости наших аналогов "Белсата" и "Еврорадио" (белорусскоязычные СМИ, базирующиеся в Польше.— “Ъ”)»,— рассказал “Ъ” господин Петровский. А отвечая на вопрос, какие именно страны может затронуть «оптимизация» работы дипмиссий, он предположил, что США. «Ранее посольство США в Минске было сокращено из-за введения санкций против Минска,— сказал эксперт.— С конца апреля санкции хотят вернуть, а значит, новый посол США Джули Фишер может так и не доехать до Минска. Следовательно, белорусский посол в Вашингтоне также не появится».

Отметим, что 20 июля 2020 года послом Белоруссии в США впервые за 12 лет был назначен замминистра иностранных дел Олег Кравченко. Однако он скончался в декабре, так и не дождавшись командировки в Вашингтон.

Кирилл Кривошеев